Irma, convertida en tormenta tropical, continúa debilitándose mientras se mueve por el sur de Georgia

La tormenta tropical Irma, que perdió este lunes la categoría de huracán, continúa debilitándose tras entrar ya en el estado de Georgia y se espera que se degrade a depresión tropical el martes, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.



En su boletín de las 18.00 GMT de este lunes, el NHC indicó que los vientos máximos sostenidos de Irma han bajado a 95 km/h y se prevé que continúe su "lento debilitamiento", por lo que es "probable que se degrade a depresión tropical el martes". A esa hora, se encontraba ubicado a 80 kilómetros al sursureste de Albany (Georgia) y a 85 kilómetros al este de Tallahassee, la capital de Florida.



Irma presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h y se desplaza hacia el nornoroeste con una velocidad de traslación de 28 km/h. Se espera que mantenga esta trayectoria hasta el martes y, según los modelos del NHC, el ojo de Irma "continuará moviéndose sobre el suroeste de Georgia hoy, para desplazarse el martes por la mañana por el este de Alabama".

