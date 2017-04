Con quién se habrá acostado para llegar hasta aquí

Si eres mujer, negra y reportera en un programa de televisión, te has tenido que acostar con un hombre para llegar hasta ahí. Eso le dijeron una noche unos chicos a la periodista Lucía Mbomío en una discoteca. "Me gritaron que qué habría hecho yo para estar donde estoy. Fue súper duro porque no es fácil ser mujer negra y alcanzar ciertos tipos de trabajo. Casi siempre estamos invisibilizadas y además estereotipadas", recuerda.



Lucía Mbomío Rubio es una de las protagonistas del vídeo 'A mí también' , en el que junto a mujeres como Cristina Cifuentes, Eva Amaral, Elena Valenciano, Leticia Dolera o Carmen García de la Cueva comparten y denuncian experiencias de machismo cotidiano. Si tú también quieres compartirlas, escríbenos a micromachismos@eldiario.es o menciona nuestra cuenta @Micromachismos en Twitter.