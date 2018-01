Carta abierta a los secretarios generales de CCOO Unai Sordo y de UGT Pepe Álvarez

Queridos amigos y compañeros Unai Sordo y Pepe Alvárez:

Recientemente habéis firmado un acuerdo con el gobierno de Mariano Rajoy, con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y con el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, un acuerdo para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2018 sea de 736 €, en el año 2019 de 773 € y en el año 2020 sea de 850 €, con 14 pagas, y siempre y cuando se produzca un aumento del PIB del 2,5% y se creen 450.000 empleos por ejercicio. Me vais a permitir que os recuerde lo que dice nuestra Constitución Española en el artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. De verdad ¿pensáis que con ese salario, en la actualidad, se puede vivir con dignidad, atendiendo sus necesidades y las de su familia? No lo digo con ironía o mala leche, lo que digo con tristeza, con mucha tristeza y más pensando en toda esa gente afiliada a CCOO y UGT que pelea en las empresas y siguen luchando desde muchos ámbitos por las justicia social y que las condiciones laborales permita a los trabajadores y trabajadoras vivir, no mal vivir. Muchos afiliados que se sienten decepcionados y que no saben qué pensar, pero su fidelidad les exige seguir luchando y defendiendo el sindicalismo y permanecer en estos sindicatos. Personalmente, estoy afiliado a UGT y CCOO simultáneamente y lo digo orgullo, pero, no puedo apoyar una firma que supone un salario que sigue empobreciendo a la clase trabajadora y que les sitúa en una posición de no protestar, de indefensión. También, me vais a permitir indicar lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia, que afirma que el salario debe ser justo, que no puede ser un salario impuesto por el mercado, un salario de mercado, sino que sirva para cubrir su sustento y el de su familia. Hay una coincidencia: Queremos un trabajo digno, estable y seguro.

Habéis firmado un acuerdo que supone consolidar esa nueva clase social de , con lo que ganan por trabajar no les da para vivir y llegar a final de mes. Como sabéis este año 2018 se han anunciado nuevas subidas, luz, gas, teléfonos… y un año en los que habrán nuevos recortes y derechos económicos que no se podrán ejercer porque las condiciones impuestas impiden que se puedan acoger a dichos derechos ¡Cuánta gente van a oficinas de las administraciones públicas en busca de una ayuda, de un derecho, y le dicen que sí pero que no tienen derecho porque no reúne las condiciones establecidas! Hay que reconocer que Montoro ,vía BOE, sigue realizando recortes sociales y laborales, hay que pagar la corrupción y a los banqueros en la estafa financiera que han provocado y que han causado un crisis económica que les ha venido muy bien para legitimar el paro y la precariedad.

Propongo a los firmantes de este pacto lo siguiente: Que vivan con este salario durante un año. Me imagino que al final dirán. y entonces ¿qué habéis firmado? Puedo entender a los empresarios y al gobierno que tiene una concepción neoliberal, pero, no puedo entender a los sindicatos, no lo puedo entender, si incluso decíais que era insuficiente todo lo que no era llegar a 1000 € La clase trabajadora está abocada a los desahucios, bien sea por alquiler o por falta de pago de las hipotecas, está abocada a no por der dar estudios universitarios a sus hijos e hijas, a una alimentación escasa… No entiendo por qué no os habéis negado a firmar este acuerdo y me gustaría saber por qué lo habéis hecho ¿Por miedo? ¿Por qué hay un chantaje detrás de si no firmáis perder más subvenciones y que la estructura administrativa se resquebraje aún más? ¿Por qué os sentís derrotados y pensáis que es lo máximo que se puede conseguir? Trabajo debe rimar con dignidad, no con miseria. Sería bueno que dijerais realmente por qué lo habéis firmado, sería un buen ejercicio de sindicalismo.

Hay gente que dice que sois unos traidores, que no estáis ni se os espera, pero yo sigo esperando, porque sois necesarios para la justicia y la lucha por la dignidad en el trabajo. Hay que seguir luchando por recuperar derechos perdidos y salarios justos, porque queremos un trabajo digno.