Escenario Santander rendirá tributo al mítico cuarteto sueco ABBA en febrero

El espectáculo 'ABBA The New Experience' llegará el próximo 23 de febrero a Escenario Santander para homenajear a la legendaria banca sueca y entonar las canciones del cuarteto ganador de Eurovisión. Será un concierto de dos horas de duración para el que se abrirán las puertas a las 21.30 horas.

El cuarteto sueco ABBA fue esencial para el sonido y estilo de los años 70 y 80, llegando a convertirse en una de las bandas musicales de mayor prestigio y fama de todos los tiempos.

Las canciones de esta banda siguen presentes en la memoria colectiva de las diferentes generaciones marcando la banda sonora de la vida de muchos y hoy en día siguen vigentes gracias a diferentes espectáculos como los musicales, los recopilatorios publicados y los homenajes.

Es por todo esto, y por el hecho de no poder a día de hoy disfrutar de la banda original, que 'ABBA The New Experience', han decidido contribuir a difundir y a acercar al público los éxitos más emblemáticos, interpretados de forma magistral, con toda la calidad, elegancia y magia que el grupo merece.

Las entradas ya se pueden adquirir en www.musikaze.com y www.ticketea.com y en Tiendas Tipos, Discos Cucos, Escenario Santander y Manuel Muñoz (Torrelavega) al precio de 12 euros más gastos de gestión. El día del espectáculo se venderán en taquilla a 16 euros.