"El PP va de escándalo en escándalo. Estamos en disposición de que haya un cambio político en Santander"

Antonio Mantecón (Santander, 1977) entró en política hace dos años y medio y en este tiempo puede decirse que no ha tenido tiempo para aburrirse. Ha sido uno de los concejales más combativos dentro y fuera del Ayuntamiento de Santader. Sus enfrentamientos verbales con los responsables del equipo de Gobierno han sido sonados en los plenos; ha denunciado por calumnias al entonces alcalde -hoy ministro de Fomento- y a su excompañera de formación; ha ido a la Fiscalía por el derrumbe del edificio de la calle del Sol y fue expulsado del grupo municipal de Ganemos por negarse a desviar dinero al propietario de la marca.

"Creo que hemos hecho una oposición bastante reconocible", afirma este ingeniero técnico industrial, que destaca que "Santander Sí Puede ha roto en varias ocasiones la agenda política que tenía el PP durante las últimas legislaturas en las que les resultaba bastante cómodo el día a día". En este sentido, vaticina que el desgaste que han sufrido los populares les dejará fuera del poder tras las próximas elecciones. "Estamos en disposición de que haya un cambio político en Santander", asegura tajante.

Empiezo por lo más reciente. Si se confirma que el Ayuntamiento ha cometido irregularidades en la contratación de personas desempleadas a través de la Orden de Corporaciones Locales, ¿piensan reclamar que se depuren responsabilidades políticas?

Lo más probable es que lo hagamos. Venimos de una legislatura donde se están sucediendo los escándalos, los desatinos y los errores de todo tipo por parte del equipo de Gobierno, y esto, en un tema tan sensible como es el empleo, ya desborda un vaso que ya estaba a rebosar. Que se dé este tipo de contrataciones fraudulentas pagando de menos a trabajadores es una corrupción política y ética que no podemos tolerar.

Está siendo una legislatura muy movida. Ya han reclamado las dimisiones del concejal de Obras por la anulación del PGOU y el derrumbe de Sol; de la responsable de Cultura por el incendio en el MAS y hasta de la alcaldesa por mentir en su currículum. Anteriormente ya cesó la concejala de Empleo por el desfalco en una empresa pública. ¿Esto es parte del juego político? ¿Es la oposición muy exigente o cree que ha habido motivos suficientes para pedir todas estas dimisiones?

Para nada estamos siendo demasiado exigentes. Estamos hablando de décadas de poder del PP y de un equipo de Gobierno que no ha llegado esta legislatura. Su labor no empieza hace dos años y medio, sino que la mayoría ya llevan varios años en sus respectivos puestos, y lo que estamos viendo ahora es una acumulación de errores que en un momento determinado se precipitan en un hecho concreto de grandes dimensiones. De lo que estamos hablando es del fracaso de sus políticas. Lo hemos visto en el Plan General, en el Anillo Cultural, en las políticas sociales y de empleo, en la ejecución de los presupuestos, donde se incumple el 80% del capítulo de inversiones, en la opacidad de las sociedades municipales, etcétera.

Hemos pedido la dimisión de algunos concejales pero, por ejemplo, no se ha pedido la dimisión de otros que también están llevando una gestión lamentable, como puede ser el área de Medio Ambiente, donde hay constantes denuncias sobre las deficiencias del servicio de limpieza, por el que pagamos 17,5 millones de euros. O la situación en la que se encuentra la zona del litoral norte con la senda costera, que es un auténtico desastre. Tenemos una legislatura en la que el equipo de Gobierno va de error en error, de escándalo en escándalo, y creemos incluso que se podían haber pedido más dimisiones.

Con respecto a la concejala de Cultura, en el último Pleno se presentó una moción para reprobar su gestión del incendio en el MAS, pero durante la votación hubo varios concejales de la oposición que no estuvieron presentes. ¿Por qué?

El expediente está abierto y estábamos pendientes de varios documentos que habíamos pedido, como la respuesta de las empresas implicadas. Por lo tanto, entrar en un debate en profundidad sin tener toda la información, considerábamos que no era el momento adecuado para presentar esa propuesta. Ganemos la presentó sin hablar con nadie y todos estábamos de acuerdo con que la información era incompleta como para desarrollar un debate suficientemente amplio.

Pero sí se habían manifestado públicamente a favor de pedir su dimisión.

Sí considerábamos que teníamos elementos suficientes para pedir el cese, pero una cosa es eso y otra celebrar un debate en el Pleno sobre el asunto en cuestión. Nos faltaba información y creíamos que ese no era el momento.

También está muy cuestionado el concejal de Movilidad por un proyecto muy concreto: el Metro-TUS. ¿Cuál es su opinión?

Nosotros ya matizamos una moción del PRC para pedir una paralización cautelar del proyecto, no definitiva, para que se redefiniera. No estamos en contra del Metro-TUS, pero sí consideramos que está mal ejecutado y no va a resolver en gran medida los problemas de movilidad que tiene Santander. Aunque sí creemos que tiene que haber una infraestructura de ese estilo.

Nos habría gustado que hubiera habido una mayor participación ciudadana y de los grupos de la oposición, como es la definición de las distintas líneas de transporte, la ubicación de los intercambiadores y sus características. Los datos que nos han dado respecto a los tiempos de ahorro entre los dos extremos de la línea principal no son lo suficientemente importantes para una inversión de esta magnitud.

Y otra de las cosas en la que hemos insistido es que las medidas de fomento del transporte público en una ciudad como Santander tienen que ser pensadas con una visión no introspectiva, sino hacia al exterior, en coordinación con los municipios colindantes. Hay mucha gente que se ha marchado de la ciudad, que vive en los municipios del entorno y que viene a trabajar. Entre otras cosas, lo que le falta al Metro-TUS es esa perspectiva.

El líder de Santander Sí Puede apuesta por formar una confluencia con Podemos e IU.

En los últimos datos difundidos por el ICANE, Santander vuelve a perder población y se queda por debajo de los 172.000, igual que en los años 70. ¿Quién es el responsable y qué se puede hacer para revertir la situación?

El equipo de Gobierno tiene una gran responsabilidad. Ellos se defienden hablando de un contexto generalizado de pérdida de población con motivo de la crisis, pero si uno compara los datos de Santander con otras ciudades de otras comunidades de similar tamaño, comprobará que los datos de pérdida de población son mucho mayores.

Pero es que además es un problema que se viene dando desde el año 95. Hay una confluencia de dos factores fundamentales: la falta de empleo y el encarecimiento de la vivienda, e incluso hoy en día no se está trabajando de forma adecuada en ninguno de los dos temas. Que el plan municipal de empleo, que es el gran buque insignia, esté dotado con 140.000 euros al año nos parece una broma. Nosotros en la negociación de los presupuestos hemos propuesto dotarlo con 5 millones y todos los años se rechaza. No hay un compromiso del equipo de Gobierno con el empleo y eso se nota.

El PP alega que ha promovido decenas de promociones de VPO.

Promocionan VPO como un eslogan político, pero en realidad las promociones de la Sociedad de Vivienda y Suelo en una ciudad donde hay 10.000 viviendas vacías, lo que hacen es contribuir a mantener el precio por encima de la regulación del mercado de la que siempre hablan ellos. Santander es la quinta o sexta capital de provincia con los precios de vivienda más altos de España. La Sociedad de Vivienda tiene alquileres sociales a razón de unos 400 euros en viviendas públicas y eso no es un alquiler social. Y con todo ello, se han rechazado todas las propuestas que nosotros hemos hecho, incluso algunas aprobadas en Pleno, como establecer cláusulas sociales en los contratos con las entidades bancarias para obligarlas a ceder hasta un 30% del parque de vivienda que tienen.

La alcaldesa ha despedido al auxiliar contratado por Ganemos por no acudir al Ayuntamiento en un año. ¿Se siente reafirmado en la denuncia que hizo sobre la extorsión de los dueños de esta marca política?

Evidentemente. El equipo de Gobierno es conocedor de esto desde el primer día, entre otras cosas porque estaban advertidos. La contratación de auxiliares es una de las vías que habitualmente utiliza Ganemos para recaudar dinero de los diferentes grupos municipales que tiene por el territorio.

¿Por qué se toma la decisión ahora?

Creo que una hay una estrategia de distanciamiento que no sé si es acordada entre el equipo de Gobierno y la concejala de Ganemos... Quieren escenificar una especie de confrontación que desde luego no hubo en el momento de mi expulsión. Siempre hemos defendido que hubo una connivencia para deshacerse de mí y de Santander Sí Puede porque era una oposición muy incómoda para el PP.

Nosotros ahora vamos a tener un juicio por la demanda con Ganemos y las posibilidades de que nos sea favorable está ahí y probablemente a ambas partes les conviene escenificar una confrontación que resulta bastante artificial y bastante insustancial. Si fuese una reacción seria del equipo de Gobierno, supongo que ya tendría que haber ido a los tribunales a reclamar el dinero de ese auxiliar.

¿Conoce personalmente a Francisco Seguido?

No. No he conocido personalmente a ningún miembro de Ganemos. Solo hablé por teléfono una vez con Julià de Fabián.

Cora Vielva y David González abandonaron este verano Ciudadanos y parece que ahora siguen caminos distintos en su línea política. ¿Cómo lo interpreta?

Lo interpreto igual que en el caso de Ganemos, es una escenificación pura y dura. Al PP le vale con el apoyo de un concejal y ese rol lo está asumiendo González, probablemente, porque está más quemado al haber sido el portavoz de Cs y al haber llevado el peso de ese apoyo inquebrantable y bastante desvergonzado al equipo de Gobierno, sobre todo porque nunca da explicaciones de su postura.

Y la posición de la señora Vielva no hay más que hacer un seguimiento de su actividad política hasta el momento de su salida de Cs y la posterior. Es la incoherencia personificada. No hay ningún trazo de sinceridad en su actuación porque sabe que es intrascendente.

Mantecón cree que el PP perderá el poder en las próximas elecciones.

¿Se ha resentido la oposición que he llevado a cabo Santander Sí Puede desde el comienzo de la legislatura? ¿Qué balance hace de su propia actividad?

Creo que la labor que hemos hecho en estos dos años y medio es muy positiva. No puedo decir si se ha resentido o no porque no soy capaz de ver cómo podría haber sido posible con todos los recursos a nuestra disposición. Creo que hemos hecho una oposición bastante reconocible y bastante importante al equipo de Gobierno dentro de nuestras limitaciones. También creo que de alguna manera hemos arrastrado a quienes ya estaban a hacer una oposición más fuerte, más agresiva. Santander Sí Puede ha roto en varias ocasiones la agenda política que tenía el PP durante las últimas legislaturas en las que les resultaba bastante cómodo el día a día.

El deterioro de la imagen del PP se puede percibir en el hecho de que han iniciado la campaña electoral prácticamente un año y medio antes de las elecciones. Sin embargo, no son capaces de desarrollar ninguna iniciativa política que ponga solución a los problemas de los que hemos estado hablando antes.

Las elecciones se acercan. ¿Tiene intención de repetir como candidato a la Alcaldía?

Es una decisión que no tengo tomada de manera definitiva. Somos varias formaciones políticas las que compartimos un mismo espacio y antes de hablar de nombres necesitamos saber qué proyecto político podemos configurar…

Habla de formar una confluencia.

Sí. La alternativa política que podemos llegar a desarrollar por un lado Santander Sí Puede y si es posible en confluencia con otras formaciones políticas es de tal magnitud que hablar ahora mismo de nombres se me antoja muy apresurado.

¿Con Podemos e IU?

Puede ser, pero no solamente con partidos políticos. La confluencia más importante tiene que darse en lo social, en la base. También creemos que la experiencia que estamos teniendo en el Ayuntamiento de Santander marca un antes y un después. Hasta ahora, cuando se hablaba de un proyecto común siempre se hacía desde posiciones que estaban fuera de las instituciones; ahora llevamos dos años y medio dentro, sabemos cómo funciona y qué necesidades tiene que tener un proyecto común.