Cantabria cerrará con buen tiempo un 2016 "seco y cálido"

Así lo han avanzado este jueves en rueda de prensa los responsables de la delegación territorial de la AEMET en Cantabria, José Luis Arteche y Juan José Rodríguez, durante la presentación del resumen climatológico del otoño, que ha sido seco y térmicamente normal.

Septiembre registró valores "muy altos" de temperatura, con 1,1 grado más de lo esperado, pero noviembre fue un mes frío, con un grado menos de lo normal, lo que equilibró el carácter de la estación. Mientras tanto, la falta de lluvias en octubre, en el que las precipitaciones solo fueron el 30% de lo esperado, determinó el carácter seco de este otoño, que ha sido más soleado y menos ventoso de lo habitual.

Las temperaturas mínimas de la estación se alcanzaron en noviembre, y no fueron extraordinarias para la época. Las máximas se registraron en septiembre, y aunque fueron "muy altas, casi de verano", no se consideran extraordinarias sino "poco frecuentes". Sí fue extraordinario el registro de 39 grados en Terán el 12 de septiembre, que "no se había alcanzado en un mes de septiembre desde que tenemos registros".

En el conjunto del país, el pasado otoño ha sido el quinto más cálido y el sexto más seco del siglo XXI.

Por lo que se refiere al conjunto de 2016, los expertos de AEMET dan por hecho que el balance final será de un año "ligeramente cálido y seco", después de un primer bimestre muy cálido, una primavera fría y un verano muy cálido, y en cuanto a precipitaciones, un primer semestre húmedo y el resto del año seco, en promedio.