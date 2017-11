Tezanos destaca la apuesta de Cantabria por un modelo de crecimiento que promueva el uso de energías renovables

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha expresado la apuesta del Gobierno regional por un modelo de crecimiento que promueva en el mundo empresarial el uso de las energías renovables y el compromiso con un desarrollo sostenible.

Para Díaz Tezanos, las energías renovables ofrecen una oportunidad "única" para cambiar el modelo de crecimiento, lo que permitirá "consolidar" las ventajas competitivas de la base industrial de Cantabria, mediante la investigación y la innovación.

También servirán, ha dicho, para dotar un modelo de colaboración "sólido, transparente y de confianza" entre el sector público y el privado que aproveche las ventajas competitivas de la Comunidad para especializarla en las actividades económicas en las que pueda resultar "más competitivas".

Así lo ha manifestado en la inauguración de las jornadas 'Energías Marinas: oportunidades de desarrollo y estrategia de cooperación', que organizan el Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) y el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria).

En esta línea, ha afirmado que el desarrollo de las energías marinas "es un objetivo irrenunciable para dar un nuevo impulso al tejido industrial, crear una nueva industria vinculada a la puesta en marcha de una tecnología de vanguardia, atraer empresas y crear un empleo sostenido en el tiempo y en lo ambiental".

Díaz Tezanos, que ha estado acompañada en el acto por el director de investigación del IH Cantabria, Iñigo Losada, y la directora general de Universidades, Marta Domingo, ha recordado la apuesta del Gobierno por un cambio de modelo productivo para que la comunidad "esté situada en el mapa de la investigación, el desarrollo y la innovación internacional", lo que se traducirá en "una profunda mejora del nivel de vida de los ciudadanos en términos de empleo, productividad y renta per cápita".

En su intervención, la vicepresidenta ha citado algunas iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional para promover el uso de las energías renovables, como la creación del clúster Sea of Innovation, que engloba a 18 entidades de investigación y 46 empresas, aglutinando el 70% de las pymes y 4.000 empleos; el convenio con el Estado para el desarrollo de la estrategia de las energías renovables marinas 'Cantabria Innovation en Energías Renovables'; la línea de ayudas de la Dirección General de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a través de SODERCAN, para proyectos de I+D en cooperación en energías renovables marinas, y el apoyo a la integración de la I+D con el sector empresarial, además de diversas iniciativas para promover el acceso al mercado nacional e internacional.

"Nunca ha tenido tanto sentido como en la actualidad la necesidad de vincular el desarrollo económico a la investigación y a la sostenibilidad como principio irrenunciable", ha señalado Díaz Tezanos antes de dar por inauguradas las jornadas.

Por su parte, Iñigo Losada ha agradecido la cooperación del Gobierno de Cantabria porque, a través de SODERCAN, han impulsado el sector de las energías renovables en la comunidad al priorizarlas como un sector de desarrollo económico y tecnológico. "Hemos llegado hasta donde hemos llegado gracias al esfuerzo que el Ejecutivo cántabro ha realizado desde el minuto uno", ha enfatizado.

Losada ha lamentado durante su intervención que en España el sector de las energías renovables no sea "muy grande" y que no cuente con proyectos e iniciativas específicas para el desarrollo de las mismas, pero ha confiado en la gran capacidad de trabajo de los centros tecnológicos a la hora de dar soporte a las empresas españolas que trabajan en el exterior y a las compañías extranjeras que demandan este tipo de energías. "Estas energías, aunque no están muy desarrolladas en este país, van a desempeñar un papel prioritario en los próximos años", ha asegurado.

JORNADAS SOBRE ENERGÍAS MARINAS

Bajo el título 'Energías Marinas: oportunidades de desarrollo y estrategia de cooperación', el seminario está organizado por el Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN y el propio IH Cantabria.

Su objetivo es difundir y poner en valor, de la mano de empresas referentes en el sector, los proyectos científico-técnicos desarrollados por diferentes consorcios en el marco del programa de ayudas I+C=+C2016-Proyectos de I+D en cooperación energías renovables marinas, puesto en marcha por SODERCAN para el desarrollo del tejido industrial.

Además, las jornadas servirán para dar a conocer las infraestructuras tecnológicas y parques de demostración que hay en España y su papel para e desarrollo de las energías marinas.

Promovida por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la inminente convocatoria pública Retos-Colaboración para la promoción de proyectos de I+D+i será uno de los ejes principales de la jornada.

También se abordará la estrategia de internacionalización y cooperación a través del clúster y consorcios que permitan la proyección nacional e internacional de empresas y centros de investigación.