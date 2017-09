27 heridos, cinco graves, por una fuga de gas en un hotel de Isla

Un total de 27 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad, como consecuencia de un escape de monóxido de carbono en el Hotel Campomar, en la localidad de Isla (Arnuero), que se ha producido por una mala combustión de la caldera.

Según los últimos datos del Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, hay cinco adultos en estado grave y 22 personas en estado leve, nueve de las cuales son niños. Todos ellos están siendo atendidas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

Además, hay 28 personas sometiéndose a controles en el Hospital Comarcal de Laredo, así como 38 niños en el propio pueblo de Isla.

En el hotel, de carácter familiar y de temporada, situado cerca de la playa de La Arena, había un grupo de 52 menores ingleses junto a sus dos monitores alojados en la primera planta, una excursión de 40 personas, y otra de un grupo de mayores de varios pueblos de Málaga.

Todo el hotel ha sido evacuado al conocerse el escape, sobre las 8.30 horas, y se ha atendido primero a quienes estaban inconscientes o semiconscientes.

En este sentido, los que se han visto más afectados por el suceso han sido los excursionistas procedentes de la provincia andaluza, ya que todos eran personas mayores y por ello se les ha atendido en un primer momento, ha explicado el Servicio de Emergencias.

El Gobierno de Cantabria ha habilitado un espacio de atención a los familiares de los afectados en la sala de espera de la UCI del Hospital Valdecilla. También ha puesto a disposición de las familias el teléfono de atención 942 31 94 00.

Asimismo, el Ayuntamiento de Arnuero, al que pertenece el pueblo de Isla, ha puesto sus recursos a disposición de los afectados y familiares.

CALDERA

Con el hotel desalojado, los bomberos han accedido a las habitaciones para recoger las medicinas de los mayores y posteriormente han recuperado los documentos de identidad y teléfonos móviles de todos los huéspedes.

El 112 ha especificado que la mala combustión de la caldera del establecimiento ha provocado que el monóxido de carbono se filtrase a las habitaciones a través del shunt de los baños.

Al lugar del incidente se ha desplazado la Guardia Civil, 061, Servicio Cántabro de Salud, Suap, Policía Local, el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, y el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, entre otros.

DATOS VARIABLES

En declaraciones a los medios, el consejero de Presidencia ha explicado que aún no se dispone de datos concretos puesto que los síntomas de la inhalación de monóxido de carbono pueden no ser instantáneos, además de que se está sometiendo a controles preventivos a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas.

"Los servicios médicos entienden que debe hacerse un seguimiento de toda la gente que ha podido resultar afectada", ha señalado, apuntando que se están realizando análisis de sangre para descartar cualquier afección o tratarla en su caso.

"Problablemente vayan a Laredo o Valdecilla muchas más personas, muchas para una simple verificación, un análisis ambulatorio", ha insistido para contextualizar unas cifras que pudieran resultar alarmantes.

De la Sierra ha dicho que entre los afectados hay "gente que está mejor y que está peor", si bien el colectivo más afectado ha sido el de los andaluces, que viabajan acompañados por la directora de la agencia de viajes y la guía.

Al respecto, ha informado que los mayores que no han resultado afectados en principio no tienen pensado regresar hoy a su tierra, y se están reubicando en establecimientos de Cantabria. Comerán en un hotel de Isla y "se está hablando de realizar alguna excursión complementaria para que no estén aquí (en el hotel afectado), que no es lo mejor", ha declarado.

En cuanto al establecimiento, el consejero ha dicho que los bomberos de Cantabria han detectado la existencia de "algún tipo de gas", de lo que se ha informado a la propiedad. Serán los servicios de prevención del hotel los que tengan que determinar la causa concreta, "verificar el origen para que no se repita, verificar que no existe peligro y, en su caso, tomar medidas para la reapertura", ha repasado.

Por lo que se refiere a la atención del Gobierno de Cantabria, ha destacado que los servicios implicados "han funcionado bien", también "desde el punto de vista humano", "arropando" a los afectados "desde un primer momento". "Nos han felicitado por la coordinación", ha dicho.

En este sentido, el alcalde de Arnuero ha agradecido la labor de médicos, ATS, Policía Local, y ha destacado igualmente la "coordinación absoluta" con los Cuerpos de Seguridad del Estado.