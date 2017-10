Saqueo en Aretxabaleta: el 'alcalde' condenado se declara insolvente pero elude la cárcel

En febrero, la Audiencia de Álava celebró el juicio contra Miguel Acedo, el que fuera 'alcalde' del pequeño concejo de Aretxabaleta, de apenas 300 habitantes y ubicado dentro del municipio de Vitoria. El tribunal consideró probada la acusación de la Fiscalía, que lo sentó en el banquillo por haber saqueado durante su mandato (2004-2014) las arcas del concejo en una cantidad que se cifró en 545.454,74 euros. Finalmente, Acedo fue condenado a devolver el dinero y a dos años de prisión, frente a los seis que solicitaba el ministerio público. Según han explicado a eldiarionorte.es fuentes judiciales, sin embargo, su condena de cárcel ha quedado suspendida y, en cuanto a la sanción económica, Acedo se ha declarado insolvente y únicamente está devolviendo unos 200 euros mensuales al concejo, lo que supondría que Aretxabaleta no recuperaría el dinero perdido ni en dos siglos.

El pequeño pueblo de Vitoria, que apenas tiene ingresos regulares, obtuvo de golpe una plusvalía de 1,5 millones de euros por la venta de una parcela. Con ese dinero, Acedo realizó hasta 715 reintegros con la tarjeta de crédito del concejo, de la que era el único autorizado. Además, en la localidad se celebraron durante años fiestas, eventos sociales y todo tipo de gastos con cargo a ese dinero. "Si se iba a hacer una paellada y había que comprar, íbamos, le pedíamos el dinero [al alcalde] y listo", explicó gráficamente una testigo en el juicio. Así las cosas, cuando Acedo fue relevado en el poder en 2014 el saldo de la cuenta estaba en apenas 167 euros.

En la vista, Acedo reconoció que hubo despilfarro y que su gestión contable no había sido muy ortodoxa, pero rechazó haberse lucrado con el dinero de la parcela. El tribunal, sin embargo, aceptó la tesis de la Fiscalía y dictaminó una condena de dos años de prisión por apropiación indebida. A pesar de ello, con una pena de tan poca duración, como Acedo carece de antecedentes y como se estima que no hay un riesgo de reincidencia -está completamente apartado de la gestión de Aretxabaleta-, se ha decretado suspender el ingreso del condenado en un centro penitenciario, según han confirmado fuentes judiciales.

En cuanto a la devolución del dinero, estas mismas fuentes explican que "esta persona es insolvente" y que el concejo no recuperará los más de 500.000 euros perdidos. El hecho de no tener patrimonio con el que cubrir el dinero saqueado entre 2004 y 2014 no supone que se revoque la suspensión del ingreso en prisión ya que Acedo habría acordado realizar un "esfuerzo reparador" al aportar cada mes 200 euros de sus escasos ingresos al concejo de Aretxabaleta, que serán más si mejora su posición. En el pueblo existe cierto malestar porque, con este ritmo, serían necesarios más de 200 años para cubrir todo el agujero.

Precisamente hace unos días en la Cadena Ser el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, lamentó la "permisividad" con la corrupción. "Esto no es gratis, el daño social es inmenso", reseñó sobre el efecto de la pérdida de dinero público por la gestión irregular. Y añadió que era fundamental articular mecanismos para que el patrimonio público no quedase mermado: "No puede ser que el dinero no sea recuperado".

En su memoria, hecha pública el pasado mes de septiembre, el fiscal Izaguirre insiste en que la falta de control en la gestión de las entidades locales menores de Álava, como son los concejos, constituye un motivo de preocupación. En el documento se alude a "desviación indebida de fondos" por parte de los gestores de estas instituciones y se añade que su actitud "daña el crédito de las Administraciones públicas". Existen otra media docena de casos en los juzgados relacionados con irregularidades económicas en los concejos de Álava, aunque en principio ninguno con el volumen del saqueo de Aretxabaleta.