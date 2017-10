La Fiscalía de Álava "respeta" el archivo de su investigación sobre las irregularidades en la 'Y vasca'

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha optado por no hacer comentarios y ha mostrado su "máximo respeto" por la decisión de su homóloga en Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain, de archivar sin que conste que se realizaran diligencias una investigación de varios meses llevada a cabo en Álava a raíz de una denuncia por graves irregularidades en la construcción del tramo Beasain Este de la 'Y vasca' y que halló indicios de delito. La denuncia incluía cinco horas de grabaciones en las que se aludía no sólo a sobrecostes por irregularidades en las certificaciones de obra, sino también a sobornos y al pago de comisiones vinculadas presuntamente a las adjudicaciones para la construcción de la alta velocidad vasca, extremo al que no hacía referencia Zuriarrain en su decreto de archivo, formalizado apenas unos días después de la recepción del caso desde Álava, cuya Fiscalía se inhibió al tratarse de un tema estrictamente guipuzcoano.

"Parece que se archivó. No tengo conocimiento directo de lo que pasó en Gipuzkoa", ha señalado este lunes Izaguirre en una entrevista en la Cadena Ser de Vitoria. Preguntado por las periodistas por su opinión en torno a la resolución de un caso en el que él trabajó durante varios meses y en el que halló indicios de “prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial”, Izaguirre ha preferido "reservarse" por el "máximo respeto" que le merecen sus "compañeros".

Izaguirre también ha realizado varias reflexiones más sobre los escasos medios con que cuenta la Justicia en la lucha contra la corrupción. "No se puede luchar contra la delincuencia de altos vuelos con los mismos medios con los que se lucha contra las sustracciones en el Eroski", ha señalado gráficamente el fiscal-jefe. Ha añadido también que en el mayor sumario de corrupción abierto en Euskadi y que irá a juicio en 2018, el 'caso De Miguel', la Fiscalía alavesa intervino "a pelo", es decir, "sin ningún tipo de apoyo ni refuerzo".

El fiscal, que en 2017 fue confirmado para un tercer mandato al frente de la institución en Álava, ha lamentado también que haya quienes siguen siendo "permisivos" con la corrupción. "Esto no es gratis, el daño social es inmenso", ha reseñado sobre el efecto de la pérdida de dinero público por la gestión irregular. Y ha añadido: "No puede ser que el dinero no sea recuperado".