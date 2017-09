El precio del alquiler de pisos no se resiente por la crisis

10 euros. Eso es lo que ha bajado de media el precio del alquiler de un piso en el mercado inmobiliario de Euskadi. El sector del alquiler libre debe ser uno de los pocos que se ha mostrado inmune a la crisis. Desde 2007, el alquiler medio de un piso en el mercado libre apenas ha bajado 10 euros: de los 890 que costaba en 2007 a los 880 de 2016. Por eso la vitoriana Begoña G., de 32 años, aún no ha podido encontrar un piso de alquiler en condiciones en los meses que lleva en la capital alavesa desde que regresó de un periplo de cinco años en Valencia. “De 700 euros no baja nada de lo que me han ofrecido y eran pisos que, al menos, exigían algún tipo de reforma para entrar a vivir”.

Los datos del último trimestre de 2016 sitúan la renta media de la oferta de alquiler en el mercado libre en 880 euros mensuales, lo que supone un ligero incremento (0,9%) en relación al mismo período de 2015. Atendiendo a la evolución, continúa la tendencia alcista iniciada en 2014, aunque la renta media mensual del alquiler se sitúa aún en un valor inferior al registrado en 2008, cuando marco su pico con 969 euros.

La renta media de la vivienda protegida, por el contrario, registra en el cuarto trimestre de 2016 una caída del 22,3% respecto al mismo período de 2015, y se incrementa por tanto la diferencia en relación con el precio que registran las viviendas libres en alquiler. Son los datos que figuran en la Estadística de Oferta Inmobiliaria del País Vasco, que recoge la información detallada sobre los precios de oferta de la vivienda en compra y alquiler facilitada por Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) y Promotoras inmobiliarias.

El precio medio del alquiler protegido varía en función de su tipología, situándose en 458,1 euros la renta mensual del alquiler de la vivienda protegida y en 152,1 euros la de la vivienda social.

Desde la perspectiva territorial, la renta media en el mercado libre en Bizkaia (889 euros al mes) supera en 2016 a la de Gipuzkoa (879), que era en 2015 el territorio con el precio medio más elevado, mientras que los precios más bajos se siguen registrando en el territorio alavés (774 euros al mes).

Pisos en venta

Por otra parte, el precio de la vivienda libre en San Sebastián aumentó un 9,7% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2016 y se mantiene como la más cara de España ya que alcanza los 3.436,3 euros por metro cuadrado. Así, la capital guipuzcoana duplica con creces el precio medio de los pisos libres en España, que se sitúa en 1.530 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 1,6 % en la comparativa anual del segundo trimestre de 2017.

Getxo es otro de los municipios de más de 25.000 habitantes más caro de España, con 2.658 euros por metro cuadrado, aunque sus precios apenas han subido en el último año (+0,4 %).