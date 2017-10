Osalan se suma, un año más, a la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y, en esta ocasión, aprovechará para desarrollar la campaña 'Apostemos por la prevención, nuestra inversión más segura', que se difundirá a través de medios de comunicación, su web y las redes sociales.

Su objetivo, según ha explicado la consejera María Jesús San José, es "incidir en que, si queremos aspirar a una sociedad próspera sustentada en una economía sostenible, es indispensable que el trabajo que se desarrolla en ella sea también un trabajo de calidad".

La responsable del Departamento de Trabajo y Justicia ha remarcado que "el trabajo de calidad debe ser un trabajo seguro". En este sentido, ha destacado que "hay un alto número de empresas sensibilizadas con la prevención de riesgos laborales", lo que ha permitido "el descenso a la mitad del índice de incidencia de accidentes laborales" que se ha registrado en Euskadi en los últimos quince años.

No obstante, ha destacado que en 2016 todavía se registraron 30.000 accidentes laborales, de los que 166 fueron graves y 40 mortales, con sus respectivas "enormes consecuencias personales, familiares, laborales y sociales". Por ello, ha remarcado, es preciso "trabajar entre todas las partes implicadas para conseguir seguir avanzando en materia de seguridad y salud laborales, en empresas socialmente responsables y con una gestión avanzada en sus recursos humanos".

De este modo, ha señalado que los trabajadores tienen que "interiorizar que la prevención debe ser una parte consustancial en su actividad laboral, tan natural como ponerse el cinturón en cuanto se montan en un vehículo". Por este motivo, la última campaña de Osalan se dirigió a este colectivo.

Ahora, el Instituto vasco se centrará en la idea de que "los empresarios deben ser proactivos y convertir la prevención en una parte consustancial de la gestión diaria", tanto por la repercusión en la calidad de vida de los trabajadores como por el hecho de que "las inversiones en materia de seguridad y salud laborales son un factor determinante para mejorar en eficiencia y productividad".

La campaña se dirige, en palabras de la consejera San José, a "aquellos empresarios que aún no han alcanzado el deseable grado de concienciación" sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales. Entre las consideraciones que se ponen de manifiesto, se encuentran que "la prevención no es un gasto, sino una inversión" y que "la no prevención puede suponer un coste que ponga en riesgo la viabilidad de la empresa".

En esta línea, se incide en que "la prevención es un factor de eficiencia" en la empresa y su inclusión debe ser "un elemento impresicindible en los procesos de gestión diaria". De este modo, se plantea que "no se debe concebir la seguridad y salud laborales como un trámite obligatorio, sino como un elemento de calidad indispensable".

"Hemos tratado de vincular la prevención de riesgos laborales con otros valores empresariales tradicionales y fácilmente reconocibles, como la innovación, la competictividad o la rentabilidad", ha subrayado María Jesús San José, que ha subrayado que "muchos de los riesgos son evitables" y, por tanto, también lo son los accidentes.

Según ha indicado, "no podemos convivir con la idea de que no podemos hacer más para eliminar o paliar las situaciones de riesgo". "No se puede hablar de un modelo equilibrado de sociedad o de un social europeo si no nos comprometemos en serio con la seguridad en el trabajo", ha afirmado.

Cumbre en Bilbao

La campaña vasca se enmarca en la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará desde el próximo lunes, día 23, hasta el viernes 27, con la que se pretende lograr que "toda Europa hable durante la próxima semana sobre cómo podemos afrontar juntos los retos del envejecimiento de la población activa", con actividades a lo largo de toda la UE, según ha afirmado la directora ejecutiva de la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene su sede en Bizkaia.

Con esta Semana, se entra en la "recta final" de la campaña 'Trabajo saludable en cada edad' que comenzó en abril de 2016 y que culminará con una cumbre en Bilbao en la que responsables políticos y expertos europeos debatirán los resultados finales de la campaña y las estrategias de programas para gestionar el envejecimiento en el trabajo.

Christa Sedlatschek ha recordado que el objetivo de esta campaña es sensibilizar sobre "el valor que tiene que convivan generaciones diferentes en el lugar de trabajo y animar a los trabajadores, a sus representantes, a empresarios y a directivos a unir esfuerzos para respaldar el trabajo saludable y productivo sin importar la edad". También se busca subrayar importancia de garantizar el envejecimiento "activo y saludable" y el aprendizaje durante toda la vida laboral.

"Todos sabemos que la mano de obra europea está envejeciendo, la edad de jubilación está aumentando y la vida laboral se está prolongando", ha manifestado la responsable de la Agencia europea, que ha remarcado que "una buena gestión de la seguridad y la salud en el trabajo mejora la continuidad y la eficiencia". "El cambio demográfico es un desafío, pero garantizar una vida laboral sostenible contribuye a hacerle frente", ha concluido.