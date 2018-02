Ayerdi confía en que se conozca "rápidamente" la fecha de licitación del estudio informativo del bucle de Pamplona

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha confiado este martes en que la fecha de licitación del estudio informativo del bucle ferroviario de Pamplona "la conozcamos de forma muy rápida".

Ayerdi ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN para dar detalles sobre el desarrollo de la nueva estación del TAV en Pamplona y ha destacado la "extraordinaria vinculación del proyecto urbanístico y ferroviario" y "dentro de esa vinculación de la importancia de tener visibilidad del proyecto ferroviario". "El ministro dice que el corredor estará terminado para 2023, pero me parece importante que se concrete la licitación del estudio informativo del bucle, que es el pistoletazo de salida", ha dicho.

Ha señalado que "para el desarrollo de las actuaciones hay un protocolo anterior y habrá que adecuarlo y hemos propuesto que el tratamiento de la entrada en Pamplona sea equivalente al de las capitales vascas".

El vicepresidente ha incidido en que confía en que la licitación del estudio informativo tenga "fecha muy rápida" y ha comentado que "hay margen suficiente para convocar al Consorcio de Alta Velocidad de la Comarca de Pamplona, para elaborar un estudio de modificación del PSIS y hacerlo en el marco de colaboración y consenso con los propietarios".

Ayerdi ha hablado del informe elaborado por Nasuvinsa que propone modificar el PSIS de la futura estación de tren de alta velocidad en Pamplona y del área de la actual estación, de hace 17 años, y que condiciona cualquier avance en este tema al proyecto que finalmente se decida sobre el corredor ferroviario.

Ha comentado el vicepresidente que la conclusión del informe es que el PSIS es de "obligado cumplimiento" y ha recordado que "planteamos la modificación del PSIS y es lo que vamos a tratar de impulsar". "Nada impide que se puede adaptar a la realidad social", ha defendido, para recordar que han pasado muchos años desde su aprobación.

Ha insistido así en la "conveniencia de modificar ámbitos del PSIS para que se pueda asegurar su desarrollo con una planificación razonable". "No se trata de renunciar al PSIS sino de posibilitar su ejecución, algo que no parece estar garantizado en la actualidad", ha dicho, para comentar que la configuración vigente "tiene aspectos mejorables". "No se quiere perder la oportunidad de estudiar dicha mejora", ha expuesto.

El vicepresidente ha señalado que está "pendiente" la convocatoria del Consorcio, que "he venido demorando porque he preferido esperar a que el Estado confirme cuándo va a licitar el estudio informativo del bucle". Ha señalado que la semana que viene tiene reunión del comité de seguimiento con el Gobierno central de todo el corredor ferroviaro y "espero tener noticias sobre la licitación del estudio informativo".

"El ministro De la Serna en enero anunció que la licitación iba a ser inminente", ha apuntado, para afirmar que "me parece relevante tener esta información que condiciona todo el calendario".

Ayerdi ha detallado que el Ejecutivo foral volverá a realizar una encomienda a Nasuvinsa acerca de la modificación del PSIS, "en colaboración con los integrantes del Consorcio".

El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha indicado que en este tema "es difícil el consenso". "Es un PSIS muy complicado, hay mucho territorio y todos los cambios que se quieran hacer tendrán complicaciones y tiempo muy largo de desarrollo", ha manifestado, para señalar que "las perspectivas temporales las veo largas".

Desde Geroa Bai, Rafa Eraso ha señalado que el Gobierno "ya dice que es un PSIS de obligado cumplimiento pero que se puede modificar y se está tratando de mejorar un proyecto muy importante para la Comarca". "Habrá dificultades, pero en ello se irá trabajando", ha expuesto.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que es "un problema complejo y no se puede dar solución única". "La aprobación del PSIS es en 2010 y está sustentado en una situación imposible de ejecución", ha expuesto, para comentar que "el problema de fondo es que se pensó cuando el ladrillo era fuente de riqueza y pensando que Adif saliera indemne de la situación". "Eliminar el bucle de Pamplona no ha sido la justificación del proyecto sino excusa para llevar adelante otros proyectos, como el TAV", ha criticado, para pedir que se "reconsidere" el PSIS, que a su juicio "se puede dar extinguido por inactividad".

El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha señalado que "existen causas para la extinción del PSIS". "Está completamente desfasado, megalómano y corresponde a un modelo de desarrollo que no es el nuestro", ha expuesto.

El socialista Guzmán Garmendia ha indicado al vicepresidente que "ha venido aquí a contarnos nada" y "es que tiene dos problemas, uno nacional y otro nacionalista". "Hay que plantear modificaciones al PSIS, claro que hay que plantearlas", ha expuesto, para pedir que se trabaje "por renovar el convenio" con el Gobierno central. Ha pedido así que "solucione su tema nacional y deshagase de las alforjas nacionalistas".

Por su parte, Javier García, del PPN, ha indicado que EH Bildu y Podemos "están anclados en el no" al TAV. "Es triste que los intereses del cuatripartito estén por encima de los intereses de Navarra", ha comentado, para criticar que "no hay voluntad por parte del Gobierno foral" en este tema.

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha considerado "un tanto ridículo buscar responsabilidades nacionales o nacionalistas, el PSIS de 2010 está en estado de ruina porque no se sostenía". "Estaba construido en la burbuja, en la especulación y eso se hundió", ha manifestado, para señalar que "al bucle de Pamplona hay que buscarle solución al margen de ese modelo especulativo y al margen del TAV del PP".