Las bibliotecas de Tierra Estella presentan 'Bibliotecas con D.O.', un programa que fusiona arte, cultura y gastronomía

Esta campaña se inicia este viernes, 6 de octubre, y finalizará el 3 de noviembre con la participación del cocinero y escritor Xabier Gutiérrez en la clausura.

En el programa participan las Bibliotecas Públicas de Andosilla, Arróniz, Azagra, Estella, Lodosa, Los Arcos, Mañeru, Mendavia, Oteiza, San Adrián, Sesma y Viana, ubicadas en una zona en la que se obtienen hasta once productos con denominación de origen: D.O. Tres Riberas (vino), D.O. Aceite de Navarra, D.O. Alcachofa de Tudela, D.O. Cordero de Navarra, D.O. Espárrago de Navarra, D.O. Ternera de Navarra y D.O. Pimiento del piquillo de Lodosa, ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

La programación, con una temática común, ofrece un amplio y variado abanico de actividades. Así, se podrá disfrutar de encuentros con escritores, como los que se celebrarán con Nicolás Cisneros autor de 'Traición en la Almazara' y el titulado 'Vino de Luisa Etxenique', ambos en Sesma.

Habrá, asimismo, cuentacuentos infantiles, que se celebran bajo títulos como 'Me importa un pimiento' (en Lodosa), 'Gastronomía y alimentos' (en Arróniz), 'El caldero de la bruja Maripuchero' (en Viana, Andosilla, Mañeru y Azagra), 'Comer, beber, qué gran placer!' (cuentacuentos para adultos en las bibliotecas de Lodosa, Estella, Azagra y Mañeru), 'Y comieron perdices' (en Sesma, Los Arcos, Estella, San Adrián y Viana) y '¡Un volcán en la huerta! Mija, la hormiga canija'(Los Arcos). Habrá además, cuentacuentos infantiles ligados a catas de tostadas y aceite (en Arroniz) o de tostones (en Oteiza).

Se ofrecen, además, talleres de manualidades: de rastras de pimientos en Lodosa; los titulados '¿Elaboramos y degustamos un pingüino?' (en Mendavia); 'Cuentos de cucurucho' (Los Arcos); el taller de cocina 'Dis-fruta en la biblioteca' (Estella) o el 'Qué me cuentas. Taller de calabazas' (Mañeru).

También se han programado talleres de escritura creativa gastronómica para niños, con títulos como 'Te invito a un cuento' (en Estella) y 'Cocinando cuentos' (en San Adrián).

El programa contará con numerosos clubes de lectura con temas gastronómicos, en torno a libros como 'Une gourmandise', de Muriel Barbery (Club de lectura en francés); 'Chocolat' de Joanne Harris (Club de lectura en inglés); 'Koilara bete hitz' de Josetxo Azkona (Club de lectura en euskera) y 'Los ignorantes' de Etienne Davodeu", todos ellos en Estella; 'Mejillones para cenar', de Birgit Vanderbeke (Lodosa); 'La bodega', de Noah Gordon (San Adrián); y 'Afrodita' de Isabel Allende (Viana). Hay, además, clubes de lectura y degustación, como 'Rosa cándida' (Andosilla) y 'Como agua para chocolate' de Laura Esquivel, en el que se ofrecerá degustación de chocolate a la taza y rosquillos (Mendavia).

Se han previsto charlas como: 'Cocina tradicional', que impartirá Angelita Alfaro (Andosilla); 'Tres reyes, una duquesa y un marqués beben vino romano' (Andosilla); 'La conservación de los alimentos en casa' (Azagra) y 'Reyno Gourmet, lo mejor de lo nuestro' (San Adrián).

Contará con degustaciones y catas: 'Ricas, ricas las verduritas' (Azagra), cata de sal (Estella), Feria de cerveza artesanal (Sesma), Conferencia y cata de vino kosher, por Miguel Fernández de Arcaya, y cata de mieles (Estella).

Y se podrá disfrutar de las exposiciones 'Denominación de Origen' (Estella), 'Las Cabañas y sus ranchos'(Mendavia); y, sobre todo, las muestras de literatura gastronómica, como 'La Biblioteca en el mercado' (Los Arcos), 'Semana gastronómica' (Viana), 'La biblioteca en la feria' (Azagra), 'Muestras de literatura gastronómica' (en Estella y Lodosa), o la muestra de literaria gastronómica en la Feria del Vino de Azagra.

También está prevista la celebración de un centro de interés en el que se exponen libros sobre una temática concreta ('Alimentos para el alma y el cuerpo' en Mendavia) y un cine forum ('El Festín de Babette', en Lodosa).

La clausura contará con la presencia del cocinero y escritor Xabier Gutierrez, quien dirige el departamento de innovación del restaurante Arzak y escribe novelas policíacas publicadas en la editorial Destino.