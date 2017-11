La ANC consulta a sus socios si debe promover una candidatura "única"

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha abierto hoy una consulta entre sus socios para saber si quieren que promueva una candidatura "única" soberanista para las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

El Secretariado Nacional de la ANC, reunido ayer, acordó abrir esta consulta después de que no se haya logrado una lista única, ya que fracasó el intento de coalición electoral entre PDeCAT, ERC y CUP.

En este contexto, dos plataformas soberanistas (Llistaunica.cat y Respublica.cat) han unido esfuerzos para iniciar la recogida de las 55.000 firmas necesarias para presentar al 21-D una "agrupación de electores", con la voluntad de que llegue a ser una lista unitaria que desean que lidere el presidente de la Generalitat destituido, Carles Puigdemont.

La ANC no participa en esta iniciativa porque considera que no reúne las condiciones de una lista única ya que, al menos de momento, no se han sumado el conjunto de los partidos independentistas.

En este contexto, la entidad soberanista ha decidido plantear la siguiente pregunta a sus socios: "¿Quiere que la ANC promueva una única candidatura del bloque soberanista abierta a líderes políticos y de la sociedad civil encarcelados y perseguidos judicialmente?"

La consulta estará abierta 24 horas en la página web de la ANC y la votación se cerrará mañana sábado a las 15 horas.