Albiol pide comicios y ve peligro de conflicto civil y declaración unilateral

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha exigido hoy la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña y ha alertado del peligro de "conflicto civil" y de "agresiones" a no independentistas, así como de una declaración unilateral de independencia, escenario ante el que su partido está "preparado".

En rueda de prensa en Barcelona, Albiol ha acusado directamente al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al vicepresidente, Oriol Junqueras, de ser responsables de los acontecimientos de ayer: "Llevan meses presumiendo de su habilidad para saltarse la ley y ahora se hacen los sorprendidos. ¿De qué se extrañan?".

A su juicio, ambos mandatarios "han dejado de representar a la mayoría de catalanes", tras semanas "incumpliendo leyes, vulnerando los derechos de la oposición, señalando a periodistas y jueces y llamando a la movilización callejera buscando la coacción a las fuerzas de seguridad y la justicia".

Y es que, ha agregado, "cada palabra con la que han buscado el enfrentamiento y cada gesto provocando crispación es un paso que aleja más y más a una parte importante de catalanes de sus instituciones", en lo que ha calificado de "punto y final a una etapa absolutamente decadente de las instituciones catalanas".

"El único que ha suspendido el autogobierno -ha añadido- ha sido usted (Puigdemont) con su decisión de cerrar el Parlament. El debate ya no es referéndum sí o no. Es democracia versus totalitarismo. Y Cataluña necesita dar carpetazo a esta etapa oscura de sus instituciones e iniciar un nuevo relato".

Ha solicitado por ello la "convocatoria urgente" de nuevas elecciones para "curar la grave fractura" en Cataluña y "recuperar el entendimiento y la convivencia".

Sin embargo, pese a considerar "sensata" la propuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre que el Gobierno estaría dispuesto a negociar una mayor oferta de dinero y autonomía financiera a Cataluña si la CC.AA. desiste de sus planes de independencia, Albiol ha dicho tener "poca confianza y poca fe" en la voluntad de la Generalitat, al acusarla de "estar provocando un conflicto civil y una confrontación directa".

"Conflicto civil", ha argumentado, "es destrozar coches de policía, no permitir que la policía pueda hacer su trabajo, amenazar a alcaldes, concejales y funcionarios... un relato que nos lleva a un conflicto civil. De aquí a la agresión a los que no pensamos como independentistas hay muy poco recorrido y más cuando se tiene como a compañeros de viaje a elementos tan poco recomendables como la CUP".

Albiol ha avisado a Puigdemont y Junqueras de que "si no levantan el pie del acelerador en la excitación de la calle, podemos encontrarnos algún tipo de desgracia personal por parte de minorías radicales de la CUP. Todos podemos lamentar lo que acabe pasando".

Y aunque ha reconocido que las manifestaciones de ayer son un "derecho legítimo", ha advertido: "Si Puigdemont se dedica a incitar a la gente a salir a la calle y chafar coches de la Guardia Civil, tenemos un problema muy serio y se tendrán que tomar iguales, más o distintas medidas para garantizar la normalidad". Y ha precisado después: "Las que estén contempladas en el ordenamiento jurídico".

Como ha admitido que no le "extrañaría en absoluto" que el siguiente paso que dé el Govern sea una declaración unilateral de independencia (DUI). "¿Pueden tener la tentación de convocar un pleno en 48 horas para una DUI? Es posible, estamos preparados para ese escenario".

"Será aumentar un grado el nivel de irresponsabilidad, pero estamos acostumbrados -ha dicho-. No nos sorprendería, pero Puigdemont debe saber que el PP está preparado para ese escenario y para dar una respuesta política. Y las instituciones de derecho, también", ha aseverado.

Albiol ha dejado claro en cualquier caso que "esa DUI no se materializará porque las instituciones de derecho no lo permitirán. Y desde el ámbito político el PP aportará su granito de arena para que no ocurra y acabe absolutamente esta actitud irresponsable".