Albiol ve las instituciones catalanas más "decadentes" que "en tiempos de Franco"

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que el Govern que preside Carles Puigdemont ha conducido a las instituciones catalanas a una "decadencia" que no se había visto "ni en tiempos de Franco".

En un acto del PPC en Lleida, junto a la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, García Albiol ha afirmado que "por primera vez en la historia en Cataluña hay un gobierno de la Generalitat que no gobierna para todos, sólo gobierna para esa parte de los catalanes, que no es mayoritaria, que apuesta por la ruptura", mientras que "al resto nos ha convertido en invisibles, no existimos para ellos", ha protestado.

Esto, ha dicho García Albiol, "pone de manifiesto la decadencia que en estos momentos están sufriendo las instituciones catalanas, una decadencia que ni en tiempos de Franco se había vivido".

"Lo quiero decir de manera muy clara: durante el franquismo en Cataluña no existían las instituciones catalanas, es cierto, pero en estos momentos, existen las instituciones catalanas pero no tienen la legitimidad de representar al conjunto de los catalanes".

García Albiol ha dicho sentir una "enorme pena y tristeza" al ver en qué estado se encuentran "esas instituciones que costaron tanto tiempo y esfuerzo de miles y miles de catalanes que lucharon durante el franquismo por recuperar la Generalitat de Cataluña, el Parlamento de Cataluña y unos ayuntamientos democráticos".

"Hoy, si muchos de ellos estuvieran vivos, se les caería la cara de pena y de vergüenza al ver cómo este gobierno de la Generalitat ha conseguido deteriorar y llevar al máximo de los descréditos a esas instituciones", ha insistido.