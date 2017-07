Alonso censura a quienes "corren a firmar declaraciones por los presos" de ETA y no suscriben la de Miguel Ángel Blanco

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha arremetido este jueves contra quienes "corren a firmar declaraciones por los presos" de ETA y "son incapaces" de suscribir una iniciativa en recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Según ha advertido durante el homenaje que los populares vascos ha rendido en Ermua al concejal del PP asesinado por ETA hace 20 años, "no se puede rebajar la exigencia moral" a Sortu porque "los que se tienen que mover son ellos".

El PP vasco ha celebrado este jueves en Ermua (Vizcaya) un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, con una ofrenda floral en el monolito 'Homenaje a las víctimas' de Agustín Ibarrola, 20 años después de su asesinato por ETA.

En el acto, al que han asistido vecinos de la localidad, que han acompañado a la madre y hermana de Miguel Ángel Blanco, han estado presentes, además de Alonso, el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, los presidentes de PP en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, Raquel González, Borja Sémper e Iñaki Oyarzábal, el delegado del Gobierno Javier de Andrés, y las parlamentarias populares Laura Garrido y Nerea Llanos, así como junteros y concejales de la formación.

Tras la ofrenda floral, el presidente de los populares vascos se ha dirigido a los congregados, para asegurar que esta "ha sido una semana complicada". "Esta semana, para quien la quiera analizar, con todo lo que ha ocurrido está llena de lecciones, y se pueden sacar muchas conclusiones, y habrá que hacer una reflexión con calma de cuál es el comportamiento que cada cual ha tenido a lo largo de estos días y cómo lo puede explicar", ha considerado.

"Hemos visto que algunos están deseando que pase la semana para poder volver la semana que viene a hablar de los presos de ETA, que es de lo que hablan todo el rato", ha afirmado.

Alonso ha arremetido contra "algunos" que "van corriendo a firmar declaraciones a favor de los presos de ETA", pero son "incapaces" de suscribir otra "a favor de Miguel Ángel Blanco".

Según ha advertido, "no es aceptable que se rebaje la exigencia moral a Sortu, a Bildu o a aquel mundo que todavía queda vigente haciendo política. De lo que fue Batasuna, el brazo político de ETA y su organización mafiosa, para sojuzgar a esta sociedad".

Por ello, ha asegurado que, quienes lo pretendan, tendrán al PP "siempre de frente, con los mismos discursos" porque "los que se tienen que mover son ellos, para condenar la historia criminal de ETA, pedir perdón a las víctimas y reconocer el daño que han causado".

"Para hacer que los presos de la organización se puedan enfrentar el proceso de arrepentimiento expresado en la colaboración, para que los crímenes que están sin esclarecer se puedan esclarecer y las familias puedan sentir que se ha hecho justicia", ha añadido.

Alonso se ha preguntado "por qué es para algunos tan complicado el recuerdo, por qué para algunos es tan difícil mirar atrás". Según ha dicho, "es más difícil mira atrás para aquellos que todo ese tiempo estuvieron mirando hacia un lado, y para aquellos que solo querían mirarnos desde atrás, por la nuca".

En ese sentido, ha destacado que "quienes mejor podemos mirar para atrás, aunque nos duela profundamente, somos los que nunca dejamos de mirarles a la cara" a quienes "miraban para otro lado, para decirles la verdad".

Por otro lado, ha señalado que el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, "además de evocar lo que ha sido nuestra lucha por la libertad en el País Vasco", representa "un ejemplo positivo para que los jóvenes se decidan a participar en el trabajo por su país y por su libertad".

Alonso ha dicho también que a ETA "se la derrotó policialmente a través del Estado de Derecho" y "no mata, no va a volver a matar y, seguramente, se disolverá, y la hemos derrotado", pero hay "un proyecto ideológico que dio sustento a las armas, que es el que quiso eliminar a sus adversarios". "Hay una idea que todavía no ha sido derrotada, y a la que ellos no han renunciado", ha insistido, para renovar el compromiso del PP vasco "porque no se ha terminado el trabajo, es posible que no termine nunca, pero hay algo que es muy urgente, que es borrar el odio que todavía queda en el País Vasco".

"Hay que abrir a la libertad los espacios todavía cerrados para la convivencia, hay que permitir que cada uno pueda expresar en las calles libremente lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, o como siente su identidad, y hay que unir al País Vasco es un proyecto de dignidad", ha destacado.

Para que eso sea así, ha añadido, "tenemos que derrotar la idea de quienes estuvieron siempre al lado de ETA, y quienes les han apoyado y acompañado todo este tiempo en el camino, que siguen defendiendo en el Parlamento vasco y en las calles el proyecto de ETA, que sigue vivo y sigue siendo aniquilar, exterminar cualquier vestigio de España en el País Vasco y condicionar nuestra libertad".

MARIMAR BLANCO

Por su parte, Marimar Blanco, hermana del edil de Ermua asesinado hace 20 años, ha asegurado que en la localidad vizcaína se inició "el principio del fin de ETA". "El espíritu de Ermua -ha dicho- no partió de ningún guión, ni de la firma de ningún partido político, sino que nació de un pueblo que se volvió contra ETA, de un pueblo que dijo que no íbamos a claudicar y que la libertad no estaba en venta".

Además, ha asegurado que, aunque se ha conseguido "derrotar policialmente a ETA" ahora queda conseguir su disolución incondicional". "Nada le debemos y nada le tenemos que dar para que se disuelva", ha dicho.

Por ello, ha hecho un llamamiento "a la unidad" con el objetivo de lograr "disolver a la organización terrorista", pero también "para ganar ese relato basado en la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia".

Según ha afirmado, el relato "tiene que ser y partir de vencedores y vencido" para no caer en el riesgo de que "las actuales y futuras generaciones puedan justificar o legitimar de alguna manera la historia del terror".