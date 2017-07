Blair no fue "honesto" con el Reino Unido al invadir Irak, dice Chilcot

El ex primer ministro británico Tony Blair no fue "honesto" con el Reino Unido acerca de sus argumentos para meter al país en la guerra de Irak de 2003, dijo hoy John Chilcot, el ex funcionario a cargo de la investigación sobre el conflicto.

En una entrevista con la BBC divulgada hoy, al cumplirse un año de la publicación de esa pesquisa, Chilcot dijo que Blair fue "emocionalmente sincero" cuando le interrogó como parte de la investigación, pero no aportó hechos para justificar la guerra.

El antiguo funcionario publicó hace hoy un año la investigación sobre el conflicto bélico en Irak, en la que criticó a Blair por haber autorizado la invasión con pruebas de inteligencia no justificadas y sin haber agotado la opción pacífica.

"Creo que cualquier primer ministro que meta a un país en una guerra tiene que ser honesto con el país y contar con su apoyo, en la medida de lo posible. No creo que ese fuera el caso de Irak", afirmó Chilcot al serle preguntado sobre si Blair -en el poder entre 1997 y 2007- había sido sincero en sus declaraciones durante la investigación.

El antiguo funcionario, que tardó siete años en publicar su pesquisa, resaltó, no obstante, que el ex jefe del Gobierno británico se mostró "emocionalmente sincero" durante las interpelaciones.

"Creo que él estaba bajo una gran presión emocional durante esas sesiones. Sufría. Estaba profundamente implicado. Ahora, en ese estado emocional, uno cae en habilidades instintivas y reacciones", agregó el autor de la pesquisa al referirse a la ausencia de hechos concretos para justificar la guerra.

Chilcot publicó su extenso y exhaustivo informe hace 12 meses, después de años en los que evaluó miles de documentos oficiales, interrogó a testigos e interpeló a políticos, si bien su misión no tenía como objetivo procesar ni recomendar cargos contra nadie.

En su documento, Chilcot situó la responsabilidad en Blair y desveló el alcance de la alianza con el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush, a quien en 2002 le prometió apoyo incondicional para invadir Irak.

Después, al responder a ese documento, Blair admitió que asumía toda la responsabilidad por cualquier error cometido en la invasión, pero adujo que tomó la decisión de "buena fe" y para "el mejor interés" del Reino Unido.

La investigación sobre el conflicto iraquí fue dispuesta en 2009 por el antiguo primer ministro laborista Gordon Brown ante la controversia sobre las verdaderas razones para invadir Irak.