Bonig advierte sobre la Ley Electoral que el PP no perderá "ni un minuto" en discusiones para "conservar sillones"

La presidenta del PPCV y síndica 'popular' en las Corts, Isabel Bonig, ha asegurado este lunes que a su formación no la han llamado para la reforma de la Ley Electoral Valenciana, si bien ha advertido de que el PP no perderá "ni un minuto" en discusiones para "conservar sillones" cuando además no están entre las "prioridades" de los valencianos.