Borrell advierte que ninguna autonomía quiere ser catalogada hoy como región

El exministro socialista Josep Borrell ha opinado hoy que, si bien la Transición resolvió los grandes problemas que atenazaban a España, fue "el principio del fracaso" para articular el modelo territorial y ha sostenido que ninguna autonomía quiere ser ya denominada como "región".

Borrel, que ha participado en la presentación del libro "Transición. Historia de una política española (1937-2017)", del historiador Santos Juliá, considera que en España hay dos "entes territoriales emergentes" con elementos diferenciadores, Cataluña y el País Vasco.

Frente a Cataluña, que, según ha dicho, no ha hallado su encaje territorial, ha situado al País Vasco, al que ha definido como un "cuasi-Estado" que no aspira a más, ya que "ha encontrado su punto óptimo" en ese encaje.

"Ya no hay regiones en España. Nadie quiere ser una región", ha exclamado, y ha advertido de que no habrá una "España post-constitucional mientras los dos polos", en alusión al País Vasco y Cataluña- "no sean reconocidos".

El exministro socialista ha indicado que el independentismo ha generado más "daño" en la sociedad que discursos como los que ha defendido el PP durante años sobre el modelo territorial para España.

Asimismo, ha incidido en manifestar su preocupación sobre quienes opinan que la Carta Magna fue "impuesta" por los poderes fácticos de turno y "a remolque" de los que "mandaban y siguen mandando".

La consecuencia de ello, ha añadido, es que haya ciudadanos, sobre todo jóvenes, que tienen la percepción de que la Justicia ha encarcelado a dirigentes políticos exmiembros del Govern "por luchar contra el régimen del 78".