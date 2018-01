CatComú lamenta que Torrent proponga a Puigdemont, "un presidente que no puede presidir"

La portavoz de CatComú, Elisenda Alamany, ha lamentado este lunes que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya propuesto al cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, a presidir la Generalitat, porque es "un presidente que no puede presidir".

En una rueda de prensa, ha explicado que la situación judicial en la que se encuentra Puigdemont no es culpa de Torrent, que los comuns no la comparten, pero que ahora mismo es la que es: "Es un presidente que no puede presidir y un Govern que no puede gobernar desde Cataluña".

Alamany ha reivindicado como prioridad "poner en marcha Cataluña, eliminar la aplicación del 155, que acabe la suspensión del autogobierno, terminar con los recortes a la televisión pública y levantar las alfombras de la corrupción", algo para lo que cree que Puigdemont no está capacitado.

Los comuns ven en Puigdemont al candidato de la coalición entre JuntsxCat y el PDeCAT, por lo que han exigido al presidente cesado unas explicaciones sobre la sentencia del caso Palau --que considera a CDC culpable de financiación ilegal-- que no han llegado.

"Cataluña no se puede gobernar con el saqueo sistemático de las últimas décadas" ha advertido la portavoz de CatComú, que ha hecho una llamada a ERC y a la CUP a evitar esas prácticas impidiendo la investidura de un miembro de JuntsxCat.

Ha pedido a los que tienen la "responsabilidad de formar un Govern que no propongan a personas que salgan en la sentencia del caso Palau, como Jordi Turull, que además dice que el tesorero condenado era una persona honesta".

"Emplazamos a ERC y a la CUP a que no garanticen el continuísmo de la corrupción que ha habido en este país. Emplazamos a ERC y la CUP a no perpetuar la lacra de la corrupción", ha exigido en referencia a los miembros de JuntsxCat, cuyas políticas neoliberales considera no adecuadas para gobernar.

"LEALTAD INSTITUCIONAL"

Contrarios a que un presidente del Govern pueda ser investido y dirigir Catalunya desde el extranjero, los comuns han asegurado que no abandonarán el hemiciclo en un debate sobre una eventual investidura telemática "por lealtad institucional", algo que sí harán los socialistas.

Alamany ha explicado que su grupo en el Parlament, CatECP, no ha mantenido reuniones con ERC ni con la CUP para escoger a un candidato que no sea de JuntsxCat, y que toda la información que tienen es la que ha hecho pública este mismo lunes el propio Torrent.

POSIBLE REUNIÓN TORRENT-RAJOY

Ha celebrado que Torrent haya propuesto reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque eso va en la línea de desbloquear la situación.

"Venimos de una legislatura falta de diálogo, así que vemos con buenos ojos esas reuniones. Espero que sea bien recibida por parte del señor M.Rajoy", ha explicado minutos antes de sabrse la respuesta de Moncloa, que considera que las cuestiones judiciales no son competencia del presidente del Gobierno.