Catalá cree que no es "razonable" usar el arte para difundir que en España hay "delitos políticos"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado hoy que son los tribunales los que deciden cuáles son los límites de la libertad de expresión, pero ha añadido que no cree "razonable" que un artista utilice su derecho a expresarse para difundir que en España hay "delitos políticos".

"Trivializar esa cuestión y que bajo el derecho de un artista a la expresión se difundan valores que son inconstitucionales, porque no hay delitos políticos, yo creo que no es razonable", ha dicho el ministro al ser preguntado por los diferentes episodios ocurridos esta semana con la retirada de la obra "Presos políticos" de ARCO, el secuestro judicial del libro "Fariña" y la condena a tres años de prisión al rapero Valtonyc.

Catalá ha opinado que hay expresiones de este rapero que son "ofensas, injurias e incluso delitos de odio" y también ha considerado "ofensivo" y "un atentado contra la independencia judicial" decir que en España hay presos políticos.

El titular de Justicia ha hecho estas consideraciones antes de clausurar los actos conmemorativos del XXV Aniversario del Código Deontológico del Periodismo, organizados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

El ministro ha explicado que en primer lugar hay que respetar las decisiones judiciales. "En la actualidad los límites de los derechos son cosas que no están claras y para eso los tribunales son los que deciden cuales son los límites en este caso", ha añadido.

Por otro lado, ha indicado que ha leído expresiones de una persona (Valtonyc) "que dice que una bomba de nitroglicerina en un autobús del PP es una buena noticia o que al Rey le quiere ver con una soga al cuello en la Plaza Mayor o que un atentando contra Montoro sería un buen resultado", que, en su opinión, "superan los límites de la libertad de expresión: constituye ofensas, injurias y pueden ser hasta delitos de odio".

"Respeto las sentencias judiciales, pero mi opinión es que hay límites que en ocasiones se superan y, por lo tanto, aparece el derecho penal", ha apuntado el ministro. En ese mismo contexto ha ubicado la decisión de una juez de retirar una publicación (Fariña) cuando cree que se puede causar un daño al honor o a la reputación de una persona.

Sobre la retirada de la exposición de Ifema, Catalá ha manifestado: "cualquier actuación que intente hacer pública una opinión en torno a que en España existen delitos políticos, estaré siempre en desacuerdo porque en España no hay delitos políticos".

Ha explicado al respecto que "quererle dar naturaleza a una consideración de delitos políticos a decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo es altamente ofensivo".

Y ha apoyado "no permitir la difusión de este tipo de conceptos, más allá de la libertad de expresión, más allá de las consideraciones del arte, cuando el arte constituye una especie de atentado contra la independencia judicial".

"Calificarlo de delito político, cuando en España no hay delitos políticos...Trivializar eso y hacerlo ver como que es un delito de opinión me parece que no ayuda a la democracia", ha dicho.