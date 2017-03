César Strawberry, sobre HazteOir: "No estoy de acuerdo con que la Policía inmovilice un autobús por un cartel"

El músico Cesar Strawberry acaba de posicionarse en contra de la decisión de la Fiscalía de pedir la inmovilización del autobús tránsfobo con el que HazteOir pretende recorrer varias localidades españolas. En declaraciones a eldiario.es, Strawberry asegura: "Todo lo que sea reprimir la libertad de expresión me parece un atentado contra los derechos fundamentales de las personas. Hay que aprender a leer y escuchar cosas con las que no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con que la Policía inmovilice un autobús por un cartel".

El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo condenó al cantante de Def Con Dos por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de ETA y el GRAPO. Pese a estar en las antípodas ideológicas de la organización ultracatólica HazteOir, Strawberry asegura: "Una sociedad plural necesita pluralidad de opiniones. En el caso del autobús, si quieres contrarrestar su opinión, lo mejor que puedes hacer es poner otro autobús".

En la misma línea se posiciona el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González: "Creo que no hay ninguna infracción penal. Igual que criticamos cuando un mensaje en Twitter es objeto de sanción penal, esto forma parte de la libertad de expresión y está en el territorio de las ideas".

González asegura que rechaza los argumentos de HazteOir pero que defiende su derecho a difundir sus ideas. Para el portavoz de esta asociación progresista de jueces, "HazteOir ha conseguido su objetivo: tener toda la atención mediática que estaba buscando".

La defensa más tibia para HazteOir llega desde la Asociación Profesional de la Magistratura. El portavoz de esta asociación conservadora, Celso Rodríguez, cree que "cada día la gente demanda mayor amplitud del derecho a la libertad de expresión", pero aclara que "ningún caso es igual".

Rodríguez no se moja: "No me atrevería a decir si el hecho de que este autobús se pasee por Madrid con ese mensaje tan escueto y claro es o no un delito. Tendría que pensarlo mucho".

Los juristas están instalados en la duda permanente sobre los nuevos delitos vinculados a la expresión de opiniones. Así quedó de manifiesto en el caso de Strawberry, que encontró una sentencia absolutoria en la Audiencia Nacional y una condena cuando su caso llegó al Supremo.

Con respecto al autobús de HazteOir, la Fiscalía argumenta que su presencia en las calles supone "la creación de un sentimiento de inseguridad y temor" entre los ciudadanos por razón de su identidad. En este caso hay, además, una novedad: la presencia de menores en la ecuación jurídica que habrán de despejar los tribunales.

Valencia iba a ser la siguiente parada del vehículo, según los planes de la organización ultracatólica. La alcaldía de la ciudad ya ha advertido que no es bien recibido. La portavoz del PP, Isabel Bonix, afirma lo contrario: ha exigido "respeto" y libertad".