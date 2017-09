Colau niega una mediación oficial con el delegado de Gobierno en Cataluña pero reconoce el contacto

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, ha rechazado haber realizado una "mediación oficial" con Millo, aunque ha reconocido el contacto. "Tengo que hablar con todo el mundo y en aquello que pueda favorecer que haya diálogo intentarlo siempre, hablo con el Gobierno catalán y también con el delegado de Gobierno", ha asegurado.

La regidora barcelonesa ha criticado la perspectiva del Gobierno con respecto al 1-O: "no existe el delito de referéndum, el PP no puede lavarse las manos y es perfectamente consciente de que llevamos siete años con un tema que no es de la Generalitat, es de la gente, una perfecta demanda legítima y democrática", ha resumido.

EL PSOE HA CAMBIADO DE OPINIÓN

Preguntada sobre las presiones a alcaldes ante la consulta soberanista, Colau ha rechazado las presiones "insólitas" tanto contra los regidores que van a participar en el referéndum, como con los alcaldes socialistas que han anunciado que no van a abrir locales electorales.

Y ha lanzado un ataque al PSOE, del que ha dicho que antes defendía una postura favorable al referéndum. "No entiendo el porqué del cambio, no han querido hablar para pactar un referéndum", ha apuntado Colau, que ha señalado que de haberlo pactado "no estaríamos en este punto".