Cospedal pide "responsabilidad" a la oposición para aprobar los presupuestos

La ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal, recordó hoy a los partidos políticos de la oposición su "responsabilidad" a la hora de aprobar los presupuestos generales del Estado y evitar que España prorrogue las cuentas del año pasado.

"Obviamente, la primera responsabilidad la tiene el Gobierno, pero también la oposición y los grupos parlamentarios tienen que aceptar y asumir la responsabilidad que tienen como representantes públicos de que España tenga un presupuesto que le permita seguir creciendo y creando empleo", aseguró la política tras participar en la reunión de titulares de Defensa de la OTAN en Bruselas.

En ese sentido, subrayó que las cuentas del Estado son "un instrumento muy importante para la política económica y el desarrollo de un país".

"A mí no me preocupa la imagen del Gobierno, son otros los que tendrían que estar preocupados por su imagen si en un momento como el que vive España no son capaces de apoyar unos presupuestos que se está demostrando (...) que nos están permitiendo crecer como ningún país de Europa", recalcó.

Añadió que los presupuestos también están manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas y posibilitando una subida "moderada" de los salarios de los empleados públicos.

Cospedal insistió en que deberían ser "otros" quienes se preocuparan por su imagen de "falta de responsabilidad a la hora de velar por los intereses de su país".

Sobre el acuerdo de investidura y la relación actual entre el Partido Popular y Ciudadanos, afirmó que su formación política "no ha incumplido" ese pacto.

"Son unas relaciones entre dos partidos políticos que firmaron un acuerdo para la investidura, que en el pasado hace no tantos meses firmaron un acuerdo para la aprobación de estos presupuestos, pero ese acuerdo nosotros no lo hemos incumplido, es a otro partido a quien usted se lo tiene que preguntar", comentó la ministra.

Agregó que las discrepancias entre formaciones políticas son "algo muy normal en democracia" y pidió no darle "más trascendencia".