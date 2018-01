Cs cuestiona el compromiso de Interior con la equiparación salarial y pide a Zoido que no venda "mercancía caducada"

El portavoz de Interior de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha puesto en cuestión este martes la propuesta que el Ministerio del Interior ha ofrecido a los policías y guardias civiles para equiparar su salario al de policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra y ha pedido a su titular, Juan Ignacio Zoido, que deje de vender "mercancía caducada".

Así lo ha señalado en los pasillos del Congreso tras reunirse con los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, quienes le han trasladado que la oferta del Ministerio del Interior no es satisfactoria", según ha comentado el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha presentado un plan a tres años que supone un gasto de 1.500 millones, a 500 millones por año, si bien el portavoz de la AUGC ha criticado que el documento "no concreta plazos, ni cantidades" y, además, "mezcla cuestiones que no tienen que ver con los salarios". Por ello, tanto él como la líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, han advertido de que tienen previsto mantener el "conflicto" y las movilizaciones.

En la misma línea, el dirigente de la formación naranja ha cargado contra Zoido, a quien ha criticado por intentar de nuevo "vender un producto caducado" a los hombres y mujeres que conforman los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

LA PROPUESTA NO DICE NADA NI COMPROMETE CANTIDADES

Gutiérrez ha indicado que es imposible pensar que una reivindicación "justa" como la de "a igual trabajo, igual salario" se pueda concretar en una negociación que, a su juicio, "no dice nada y que no compromete cantidades".

El también secretario de Ciudadanos en el Congreso ha subrayado que no existe un compromiso "real" y "efectivo" del ministro del Interior en torno a la equiparación salarial durante 2018, a quien ha acusado de haber vuelto a "engañar" a la Policía y la Guardia Civil.

Por ello, ha avisado de que si en los Presupuestos de 2018 no hay esos 500 millones de euros para iniciar la equiparación salarial, Ciudadanos no apoyará el proyecto del Gobierno. En este punto, ha aprovechado para dirigirse al PSOE, al que también ha pedido que se comprometan "de verdad" con la equiparación salarial absteniéndose en las cuentas públicas para este ejercicio.