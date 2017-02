DIRECTO | Vistalegre 2

Los principales referentes de Podemos en Movimiento, Miguel Urbán y Teresa Rodríguez, han defendido su documento político y han conseguido levantar a las miles de personas que asisten a Vistalegre 2. Con sendos discursos dirigidos a reclamar unidad y con un fuerte acento programático, los líderes de Anticapitalistas han arrancado una fuerte ovación del público, aunque sus opciones ante las primarias no pasan de ser la tercera lista más votada.

"Podemos sois vosotros", ha arrancado el eurodiputado Miguel Urbán, quien ha pedido perdón por "tener mucho ruido y demasiado espectáculo". Un ruido que, ha reconocido, "ha podido tapar el debate político y de ideas". Algo que, cree, no se merecen.

Urbán también ha recordado el congreso del PP: "Se ha escuchado el silencio de la mafia del PP, que sigue decidida a acabar con nuestros derechos con la complicidad de su marca blanca, Ciudadanos, y de la gestora del PSOE.

"La mafia y sus complíces no nos van a dar lecciones", ha apuntado. "Estamos aquí no para elegir enemigos internos. En Vistalegre no hay enemigos, somos compañereos. nNestros enemigos están fuera de Vistalegre y son poderosos", ha asegurado entre gritos de "unidad, unidad".

"Nuestros enemigos son los que suben la luz, los fantasmas del fascismo, la troika dando un golpe de Estado contra un pueblo soberano como el griego. Y el antídoto es Vistalegre y Podemos". "Somos los de las plazas, las kelis, los refugiados en las playas de lesbos. Somos los que vamos a ganar y a cambiar este país", ha zanjado.

A continuación ha intervenido la diputada andaluza Teresa Rodríguez, quien también ha apelado a la "unidad", pero con un matiz: "Hace falta otra palabra que rima: humildad. No sobra ningún barco, pero todos somos remeros y remeras".

"El principal miedo que tengo es el olvido. Que la siguiente generación olvide qué les robaron y quiénes se lo robaron. Hay que seguir recordando cómo se decidió rescatar los bancos; que hicieron una reforma laboral para elegir entre paro o esclavitud; que perdonaron a los grandes evasores fiscales; que decidieron deliberadamente que en este país haya 3 personas que tienen lo mismo que 14 millones. Señaladlos con el dedo y planted alternativas", ha asegurado Rodríguez.

"No nos podemos desprender de ninguna herramienta" programática, ha insistido. "Tenemos que decir que hay que auditar la deuda, necesitamos una banca píblica para financiar un cambio de modelo productivo; que necesitamos una renta básica que garantice las condiciones de vida. Si no, podemos encaminarnos a la trampa mortal de ganar el poder y no cambiar las condiciones de vida", ha advertido.

Teresa Rodríguez ha defendido su propuesta por la movilización social: "Nadie en la historia abandona sus prvilegios por las buenas. Por eso la movilización social no es una consigna identitaria. Cuando la gente protesta, las conquistas duran más tiempo.

Y ha concluido: "No podeos defraudar. Podemos ser mejores. Porque somos capaces de soñarnos mejores".