Decenas de personas exigen depurar responsabilidades en la muerte de Aunión

Decenas de personas se han concentrado hoy a la entrada del recinto del festival Mad Cool para mostrar su apoyo a la familia de Pedro Aunión, fallecido ayer en este festival durante un número acrobático, y pedir "que se depuren responsabilidades".

Al grito de "Pedro, hermano, nosotros no olvidamos" y "El precio de tu abono no vale una vida", los congregados han aprovechado la entrada masiva de asistentes a las 19 horas para realizar su denuncia por la gestión del accidente y las condiciones en las que trabajan los artistas en este tipo de evento.

"Mad Cool no ha hecho los deberes al informar, lo hizo mal y tarde", ha señalado a Efe David García Arístegui, portavoz de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, en un mensaje en el que ha recordado que la semana pasada falleció otro trabajador durante el montaje de un escenario en Valencia.

Esta organización ha puesto el acento en una reciente denuncia del Sindicato de Enfermería (SATSE) sobre los medios precarios con que contarían los profesionales para este tipo de citas, así como en el tipo de relación comercial que se establece entre festivales y artistas, no un contrato laboral sino mercantil.

"No sabemos qué sucedió, pero en los grandes festivales se desentienden de sus trabajadores, les piden una factura y nada más", ha lamentado García Arístegui antes de hacer una alusión directa al caso de Supersubmarina.

La Unión Estatal de Músicos y Actores ha convocado una concentración a las siete de la tarde en la puerta principal de la Caja Mágica en memoria de Pedro Aunión Monroy (Madrid, 1975), especialista en danza aérea, coreógrafo y bailarín, fallecido ayer tras caer desde una altura de 30 metros durante su actuación en la segunda edición del festival Mad Cool.

En representación de CNT de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos, Luis León ha pedido también que "se esclarezcan los hechos por una muerte que no debería haber sucedido" y ha denunciado las presuntas amenazas a trabajadores que, según él, quisieron desocupar sus puestos en señal de duelo por el accidente.

"No sabemos si deberían haber cancelado la jornada de hoy o la de ayer, pero no puede ser que 30 minutos después del accidente el festival se reanudara como si no hubiese pasado nada; hay un protocolo de seguridad y todos vieron lo que había pasado", ha añadido.

El festival ha anunciado que hoy a las 22.45 horas los conciertos pararán para proyectar mensajes en recuerdo de Pedro Aunión mientras suena "Purple Rain" de Prince, la pieza que le servía de fondo durante su actuación.