Domènech señala que el Gobierno se habría ahorrado 87 millones si hubiera dialogado con Cataluña

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, haya revelado un gasto aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.

Domènech ha señalado que "viendo esta cifra, no es de extrañar que no la quisieran dar", y ha lamentado que ese haya sido el coste de no querer dialogar y de apostar --según él-- por la vía represiva.

También ha criticado que Zoido haya defendido que la actuación policial del 1 de octubre fue proporcional: "Que se hable de proporcionalidad con mil heridos que estaban en actitud pacífica indica en manos de quien estamos a veces".

"Tenemos un Gobierno del PP que lleva muchos años sin afrontar el diálogo real y el coste de no hacerlo ha provocado la crisis territorial más importante de la historia", ha añadido.