Egibar cree que PP "necesita su tiempo de maduración" en política penitenciaria, pero la sociedad "exige modificaciones"

El presidente del PNV en Guipúzcoa y portavoz de la formación en la Cámara vasca, Joseba Egibar, ha considerado que el PP "necesita su tiempo de maduración" para plantear una modificación de la política penitenciaria y ha criticado que "la gestión" de la situación tras el cese de la violencia por parte de ETA que está realizando ya que supone "congelar el tiempo". En este sentido, ha advertido de que la sociedad vasca "exige modificaciones" en un "tiempo radicalmente diferente".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha rechazado las críticas que ha recibido el PNV por sus acuerdos con el PP. "Con ese mismo partido, corrupto hasta los niveles que se quiera, hemos tenido que relacionarnos hace unos meses para evitar su intervención y permitir el desarme de ETA, es con el que estamos intentando configurar un nuevo espacio de reflexión para variar la política penitenciaria, es con quien hemos conseguido cerrar las liquidaciones de los dos quinquenios del Cupo", ha recordado.

Según ha indicado, "todas esas materias están también en la 'agenda vasca', que incluye todos los temas que han tenido debate, desarrollo y decisión en el Parlamento vasco en las materias que se quieran. En el momento en que se presenta la oportunidad se pone encima de la mesa, evidentemente sin que uno tenga que perder su identidad".

Egibar ha señalado que "hay temas que son políticos, y algunos denominan intangibles, pero que tienen gran relevancia" como el del modelo territorial o la política penitenciaria, si bien en esta última materia ha afirmado que la posición del PNV está planteada y "no hace falta catapultarlo a exigencia pública".

El dirigente jeltzale ha considerado que el Partido Popular "necesita su tiempo de maduración". "Más allá de lo que es la modificación de la política penitenciaria, hay una cuestión de fondo, que es la gestión de los tiempos que está haciendo el PP, y que tiempo atrás el PSOE hacia lo propio", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que, tras el anuncio del cese de la violencia "hace cinco años y medio" por parte de ETA, "todos los pasos que se podían dar, desde la propia izquierda abertzale también es evidente, pero que el Estado también podía acompañar, es evidente que ha ralentizado, ha congelado el tiempo".

Según ha planteado, "la sociedad vasca avanza, exige una serie de modificaciones y nosotros trasladamos eso" para que se dé "ese proceso de maduración".

En este sentido, ha destacado que "ya incluso en esferas judiciales" se entiende que "el tiempo es ya tan radicalmente diferente al que teníamos antes con la existencia de ETA y sus amenazas y atentados al tiempo actual, que no caben las situaciones que estamos conociendo, como ha podido ser lo de Alsasua". No obstante, ha apuntado que también hay "quien se aferra a la legislación excepcional que se promulgó" en su momento para combatir a ETA.

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

Por otro lado, se ha referido a la postura de la oposición en el Parlamento vasco y ha advertido de que, "si tienes una hoja de ruta y un programa de gobierno en área económica-industrial y en creación de empleo, asociada al sistema de protección social que tiene que acompañarla, y hablamos de paz y convivencia y desarrollo de los derechos humanos, y podemos hablar a partir de septiembre de la configuración de nuevo estatus, hacer oposición por hacer oposición te puede durar unos pocos plenos, pero tienes que ser constructivo, tienes que aportar".

Egibar ha censurado "el no por el no cuando estás de acuerdo en el 80-85% de la propuesta que se te hace" por parte del Gobierno ya que "no tienes que descalificar el 100 cuando tienes ese nivel de oportunidad de progresar del 80 al 90%".

En esta línea, ha criticado que Podemos pretende "buscar los referentes en el no a la acción de Gobierno" y ha afirmado que habrá que ver la postura de EH Bildu durante el actual mandato, tras las "señales" que se han producido.

En cualquier caso, ha opinado que "no hay que excluir acuerdos", si bien ha admitido que sí hay "un elemento que hace que no podamos llegar a acuerdo materia presupuestaria", en referencia al proyecto del Tren de Alta Velocidad.

Tras lamentar que "existen materias que se constituyen en auténticos totems que impiden, parece, el acuerdo", ha cuestionado "por qué no podemos llegar a entendimientos" para "actualizar" la Renta de Garantía de Ingresos. "El electorado valora la capacidad para llegar a entendimientos con tus contrincantes", ha asegurado.