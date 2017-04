Esperanza Aguirre a punto de llorar: "Si Ignacio González es culpable sería un palo verdaderamente muy, muy duro"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta regional, Esperanza Aguirre, ha estado a punto de llorar en el momento en que tras declarar por el 'caso Gürtel' ha manifestado que si se demuestra que el que fuera su 'número dos', el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González cometió irregularidades en el Canal Isabel II sería algo "muy lamentable" y "un palo verdaderamente muy, muy, muy duro".

Así lo ha aseverado tras declarar como testigo en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel por su fraccionamiento de contratos en la época en la que dirigía el Ejecutivo madrileño y ante la presencia de numerosos medios de comunicación que la esperaban a la salida de la sala.

La expresidenta del PP de Madrid ha reconocido que hoy es un día "verdaderamente triste", ya que está conmocionada por la detención del que fue su mano derecha por una presunta trama de corrupción en el Canal de Isabel II.

"Si Ignacio González es culpable de los delitos de los que presuntamente se le acusa, porque no hay que olvidar que la pieza sigue siendo secreta, para mí que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años es un palo verdaderamente muy, muy, muy relevante", ha dicho. "Y si no lo es, estoy conmocionada por el calvario que está pasando y que le queda por pasar porque la Justicia es muy lenta", ha apostillado.

SE MARCHO UN AÑO ANTES DE LA COMPRA DE UNA EMPRESA EN BRASIL

Aguirre ha indicado que el "fondo del asunto es una empresa que el Canal compró en Brasil en el año 2013" y ha querido "dejar claro" que cuando ella fue presidenta de la Comunidad, hasta septiembre de 2012, "nunca" quiso que "el Canal y el Metro estuvieran en ningún contrato o adjudicación en el extranjero".

"A lo largo de toda mi vida he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta y, por tanto para mí, lo de Ignacio González, sería muy lamentable", ha señalado a punto de llorar. Tras ello, ha querido frenar sus palabras al estar emocionada.