Ferraz mantiene la incógnita del 155: "Si se concreta, nos pronunciaremos"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha mantenido hoy la incógnita sobre si su partido apoyaría o no al Gobierno en caso de aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso independentista y ha asegurado que si lo hiciese, sería entonces cuando la dirección socialista se pronunciaría.

Narbona, en declaraciones en la Cadena SER, sí ha rechazado la propuesta de Podemos y sus confluencias de convocar una asamblea de alcaldes y cargos públicos para hacer frente común contra las medidas del PP en su intento de frenar el referéndum que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre.

Después de que el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, no descartara del todo ayer, lunes, que su partido respaldase la aplicación del artículo 155 -habilita al Gobierno a asumir determinadas competencias de una región si cree que ésta no las ejerce según el ordenamiento jurídico-, Narbona no ha querido dar pistas de cuál sería la postura oficial al ver que "hoy por hoy no es más que una posibilidad".

"En el caso de que el Gobierno adopte esa medida, que la puede desarrollar sin necesidad del apoyo de ningún otro partido, manifestaríamos nuestra posición al respecto. Pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos", se ha limitado a decir.

A su juicio, la postura oficial es la que traslade el líder socialista, Pedro Sánchez, del que ha dicho que está en "permanente" contacto con el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Narbona ha subrayado que el PSOE está "por la defensa del Estado de derecho", pero ha considerado "imprescindible" que se adopten medidas políticas para resolver la crisis catalana al no ser suficiente "decir que se está con la ley".

Sobre la idea de Podemos de hacer un frente de cargos públicos contra el PP, Narbona ha opinado que ya hay "instituciones para debatir, la primera el Congreso", y, en particular, la comisión parlamentaria que se va a constituir en la Cámara Baja sobre la modernización del estado autonómico.

"Esperemos que Podemos esté dispuesto a debatir en esa comisión", ha emplazado a la formación que lidera Pablo Iglesias.

Narbona ha pedido a la alcaldesa de Barcelona que aclare si cederá locales municipales para la celebración de la consulta.

"Hay que superar esa situación de ambigüedad, porque es muy difícil tomar una posición frente a alguien que no acaba de explicar que es lo que va a hacer", ha reprochado a Colau.

También ha exigido a la alcaldesa de Barcelona que aclare "qué va a votar" en caso de que participase en el referéndum y "si defiende o no el mantenimiento de Cataluña dentro de España".