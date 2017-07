Garzón también dice que no votaría en el referéndum aunque el líder de IU Cataluña ha dicho que participará

"Yo tampoco votaría en un referéndum de estas características porque no veo visos de que pueda servir para lo que debe servir", ha dicho en rueda de prensa en la sede federal de IU poco después de que Nuet ha mostrado su disposición a participar.

Garzón ha recordado que IU defiende el referéndum como una vía de solución al conflicto de "una parte de Cataluña con el resto del Estado, pero ha explicado que para que eso sea posible la votación debe tener "garantías" y "reconocimiento internacional".

"Esto no se da y en IU somos muy claros y contundentes --ha zanjado--. El referéndum no va a servir para solucionar los problemas. No se puede apoyar".

Dicho esto, ha aceptado que cada miembro de IU "a título particular" tenga su propia opinión, incluido Nuet, que ha reconocido como una figura "muy relevante". Pero ha insistido en que se trata de una opinión personal y no la posición oficial de EUiA, situación que ya debería ser analizada en profundidad por IU Federal.

En este contexto, ha reconocido que la propuesta del PSOE de abordar en una subcomisión del Congreso una reforma de la Constitución puede ser una propuesta "interesante", pero cree que los socialistas la usan como forma de "desviar la atención".

"El PSOE, si quiere transitar el camino hacia la solución del problema, tiene que reconocer que el derecho de expresarse de la sociedad catalana tiene que ser reconocido", ha emplazado.