El Gobierno de Aguirre pagó tres veces más a Gürtel por las coronas del 11M según un testigo

El exjefe de Área de Régimen Interior de la Comunidad de Madrid Alfonso Peña Izquierdo ha declarado como testigo este lunes en el juicio del caso Gürtel. Peña ha asegurado que el exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo contrató servicios "tres veces más caros" del precio de mercado, entre ellos el pago de las coronas de flores del acto de homenaje del 11M.

Peña ha explicado que López Viejo supervisaba y controlaba los pliegos de condiciones de contratación que hacía el Área de Régimen Interior --sin competencia para ello, pero por orden de la Viceconsejería de Presidencia por "falta de personal"-- y que "hubo cosas que tachó" en relación a elementos decorativos y equipos de iluminación y sonido de los actos institucionales de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En este sentido, ha afirmado que luego estos servicios fueron contratados por otro lado, los cuales le resultaron "más caros" que los que ellos habían solicitado. Entre ellos, ha destacado que las coronas de flores que presidieron el acto homenaje de los atentados del 11 de marzo de 2004 o del acto del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, fueron "tres veces más caras" que otras y ha señalado que cree que se adquirieron finalmente por 3.000 euros.

"Nos quitaron el dinero" para actos que ya tenían preparados, ha agregado, al tiempo que ha afirmado que López Viejo les obligó a hacer "modificaciones" en los pliegos de condiciones. No obstante, este testigo ha asegurado que "nunca" tuvo conocimiento de las empresas adjudicatarias de estos eventos, ni a quién pertenecían, en relación a la trama Gürtel y su 'cabecilla', Francisco Correa.

Sin embargo, la investigación desveló que esas empresas adjudicatarias pertenecían a Francisco Correa. Una trabajadora de esas empresas, Isabel Jordán, declaró en el juicio que ellos se encargaron de la organización de ese acto de homenaje. Añadió que el gobierno regional les pidió que troceasen las facturas para otorgarlas a dedo.

Molpeceres niega donaciones al PP

El propietario de Licuas, Joaquín Molpeceres, ha declarado antes que él y ha negado ser una de las personas que aparece en los denominados 'Papeles de Bárcenas' como donante al PP y ha asegurado que él "nunca" ha aportado dinero a "ningún partido".

Así lo ha dicho ante el tribunal de la Audiencia Nacional, donde ha comparecido en calidad de testigo. "Nunca hemos participado, ni era yo", ha dicho al ser preguntado por la fiscal Concepción Nicolás si corresponde a él el pseudónimo 'Volpeceres' que aparece en las anotaciones del extesorero 'popular' Luis Bárcenas sobre la donación de 60.000 euros.

"Me pareció sorprendente cuando apareció el nombre de Molpeceres. Nunca hemos aportado a ningún partido", ha precisado. Asimismo, ha afirmado que su nombre "empezó a sonar" porque a "alguien le debe interesar".

"Pero cuando oí esto al señor Bárcenas... Esto es una pura mentira", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado que por qué "no le preguntan al señor (Ángel) Acebes o (Mariano) Rajoy si a mí me conocen, les conozco por la prensa o por algún acto pero nunca, jamás me he reunido con ellos". "No lo asocio con ninguna cosa, no sé por qué salió, no tengo ningún conocimiento para explicar por qué salió eso", ha insistido.