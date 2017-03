La geometría del Gobierno para aprobar los presupuestos incluye a Compromís e independentistas

"El Gobierno está negociando con todos los partidos, especialmente con aquellas formaciones que tienen responsabilidades de Gobierno en las Comunidades Autónomas". Estas declaraciones de una fuente del Ministerio de Hacienda revelan el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Mariano Rajoy para alcanzar un acuerdo que le permita aprobar las cuentas de 2017. Esto supone que, además del PNV y los partidos canarios, el Ejecutivo ha situado en el universo de la negociación a Compromís y al PdeCAT, sucesor de Convergència.

Las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco ya están prácticamente cerradas. Este lunes el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, y el responsable económico del PP en esa región, Antón Damborenea, sellaron un acuerdo en el que los populares se abstendrán en la votación ademas de no presentar enmiendas a la totalidad ni apoyar las de los otros partidos.

En este sentido está trabajando el equipo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El ministro ha lanzado el anzuelo en el Senado al asegurar que el proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 incluirá casi 5.000 millones de euros más de financiación autonómica.

El objetivo es conseguir que formaciones como Compromis y PdeCAT se abstengan en la votación de los Presupuestos y se comprometan a centrar sus exigencias en las enmiendas parciales, de manera que "el proyecto general no quede desvirtuado mediante enmiendas a la totalidad".

El anuncio de un paquete de inversiones en infraestructuras anunciado por Mariano Rajoy para Cataluña "no tienen nada que ver con la negociación presupuestaria pero todo ayuda", aseguran desde el ministerio de Hacienda. Sin embargo, la cuantía y el destino del dinero, que no solo será para el corredor del Mediterráneo, se conocerá a la vez que la presentación de las cuentas del Estado.

Con el diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, Montoro ha anunciado que se reunirán antes de que acabe el mes de marzo. El voto de este diputado puede ser clave en la aprobación de las cuentas ya que junto a Ciudadanos y el PNV estarían cerca de conseguir la mayoría necesaria para sacar adelante los Presupuestos.

Este acercamiento a otras fuerzas políticas no incluye a Podemos. El ministro de Hacienda explicó ante un grupo de periodistas en el Senado que la única formación a la que todavía no había llamado era a Podemos. "También lo llamaré, hablaré con ellos pero sé que no les voy a convencer", admitió.

De esta manera, el calendario de Presupuestos quedaría de la siguiente manera: El 31 de marzo el proyecto se aprobaría en el Consejo de Ministros. La primera semana de abril llegaría al Congreso. El 3 y 4 de mayo se celebraría el debate de enmiendas de totalidad para después pasar a las comisiones de debates de enmiendas parciales. La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas podría producirse la última semana de mayo. Si es aprobado iría al Senado donde sería un puro trámite ya que el PP tiene mayoría absoluta. La aprobación definitiva en el Congreso sería la tercera semana de junio.