Ibarra dice que el destino final de Puigdemont es la cárcel y asegura que Bélgica no le da asilo porque no le reconoce

En declaraciones Antena 3 recogidas por Europa Press, ha insistido en que el conflicto catalán es "excesivamente serio" y ha señalado que, si finalmente Puigdemont no fuese encarcelado, se daría a entender que el presidente de la Generalitat "es superior" al líder de otra comunidad autónoma, por incumplir la ley y no ser condenado.

"Esta gente ha querido romper la Constitución. ¿Cuál es la razón por la que cuando yo era presidente si faltaba a la ley se me condenaba y si falta a la ley el presidente de la Generalitat no se le condena? Debe de ser que somos diferentes, que es superior a mí y me gustaría que me explicaran por qué son superiores a mí", ha añadido.

Por otro lado, ha apuntado que la justicia belga no reconoce a los miembros del Govern como exiliados y, por ello, ha asegurado que no le concedería a Puigdemont el asilo político si lo solicitase. "Lo lógico sería que lo estuvieran" si estuvieran reconocidos, "pero no los asila nadie", ha explicado.

Con respecto al argumento sostenido por los independentistas de que Cataluña aporta más dinero al país que el resto de comunidades, Ibarra ha matizado que "ellos no pagan más" y ha explicado que "se confunde el esfuerzo fiscal con la capacidad fiscal", puesto que "si en Cataluña hay 100 millones de ricos y en Extremadura solo hay uno, en Cataluña se paga más, pero el rico catalán y el extremeño pagan lo mismo".