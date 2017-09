Iceta pide a catalanes y a Colau no participar en el "simulacro de referéndum"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha realizado un llamamiento a los catalanes a no participar en "el simulacro de referéndum" de este domingo porque se pretende utilizar, "pase lo que pase, como pretexto para declarar unilateralmente la independencia". Además, ha dicho a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo que se pregunta mañana "no es para votar en blanco", y ha emplazado al vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, a "no mentir" porque con este supuesto referéndum "no caerá Rajoy".

En la apertura del octavo Congreso del PSE-EE, que se celebra en Bilbao, con la presencia también del líder del PSOE, Pedro Sánchez, el representante catalán ha comenzado recordando a todos los socialistas asesinados por ETA y ha puesto en valor a los socialistas vascos porque en Euskadi ganaron "la batalla por la paz y por la convivencia". Por ello, ha apuntado que su "tenacidad es el mejor ejemplo para todos los catalanes".

"Estos días, cuando nos dicen a los socialistas catalanes 'estáis aguantando mucho', podemos decir que lo nuestro no es nada comparado con lo que hubo que luchar, sufrir y llorar en el País Vasco", ha destacado.

Tras señalar que se está "ante un fracaso de la política en Cataluña y en España", ha apuntado al "error de unos", como "la falta de diálogo, la falta de propuesta, la ausencia de un Gobierno, el de España, y al error aún peor de otros, que han decidido salirse de la legalidad y saltarse la ley".

En este sentido, se ha referido a los pasados días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, "donde en dos días de triste y vergonzosa memoria, se saltaron el reglamento de la Cámara, pisotearon los derechos de la oposición, fulminaron el Estatuto y se vulneró la Constitución". "Nunca en tan poco tiempo se habían cometido tantos disparates, tantos errores, que dejaron a todos a la intemperie, a independentistas y a no independentistas", ha añadido.

Además, ha señalado que "demasiados socialistas cayeron en defensa de la democracia en la lucha contra la dictadura como para otorgar el nombre de referéndum o de elecciones o de democracia a quien no lo es".

"Mañana se va a pedir una jornada importante y pedimos a los ciudadanos de Cataluña que no participen en esa convocatoria para no atribuirle un valor que no tiene, no solo porque sea ilegal, que sería un motivo suficiente, sino porque se pretende deshacer un empate por la mínima, en una operación política diseñada por los independentistas para que en Cataluña haya ganadores y perdedores, vencedores y vencidos", ha añadido.

Por ello, ha abogado por "un acuerdo que pueda reunir a mucho más que a la mitad más uno", y que permita a los catalanes "poder seguir conviviendo en paz, libertad, tolerancia y convivencia".

Además, ha emplazado al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a que "no mientan más" porque no es verdad lo que ha dicho de que, si todos van a votar, "caerá Rajoy", porque sólo se le derrotará en "las urnas de verdad cuando lleguen las elecciones generales".

"Y digo más, lo pudimos haber derrotado hace un tiempo y fuistéis vosotros, los que uniendo vuestros votos al PP, evitastéis que el presidente del Gobierno fuese hoy Pedro Sánchez, y con él no hubiéramos llegado hasta aquí. No engañéis, no mintáis más", ha pedido.

COLAU

También se ha referido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha decidido que mañana votará en blanco. "Pero es que lo que se pregunta no es para votar en blanco, se pregunta para la independencia, y lo peor es que, sea cual sea el resultado y la intención de los que vayan a votar, se va a utilizar lo que pase mañana como pretexto para declarar unilateralmente la independencia", ha indicado.

Por ello, ha advertido de que, "quienes se acerquen mañana a ese simulacro de votación, sin quererlo incluso, pueden estar contribuyendo a dar razones para una decisión que muchos dicen no compartir".

Tras señalar que el día 2 será "el día para el diálogo", ha abogado por un Estado plurinacional y federal. En este sentido, ha valorado la "voluntad de diálogo socialista y la comisión constituida en el Congreso de los Diputados a instancias socialistas".

Por último, y en referencia a los planteamientos socialistas respecto a la plurinacionalidad y las voces que dicen que no entienden en qué consiste, ha ironizado diciendo que "la Iglesia católica lleva 2.000 años intentando explicar lo de la Santísima Trinidad y tampoco resulta sencillo".

Tras definir el concepto de nación como "un sentimiento de pertenencia que se comparte en grados diversos por una colectividad", ha manifestado que "en el mundo hay 3.000 naciones y solo 200 estados". "En Cataluña tenemos un incendio político, no nos entretengamos mucho en discutir el diálogo de la manguera para apagarlo", ha finalizado.