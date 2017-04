Iglesias apela a referentes intelectuales y simbólicos del siglo XIX para "construir una identidad democrática en el siglo XXI"

La Constitución de 1812. Los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. El regeneracionismo de Joaquín Costa. Pablo Iglesias está encontrando en referentes intelectuales y simbólicos del siglo XIX un hilo con el que conectar la construcción "de una identidad democrática en el siglo XXI".

Así se desprende de su intervención en la presentación del libro 'Garbo, el espía catalán que engañó a Hitler', este lunes en la librería Blanquerna de Madrid. En ella, Iglesias ha reconocido estar leyendo al historiador Manuel Tuñón de Lara, y ha recordado algunas citas de Joaquín Costa recogidas en su España del siglo XIX. "Cuando se lee a Tuñón de Lara se ve quién ha manejado el poder en los últimos 250 años", ha afirmado: "Quería traer reflexiones del siglo XIX para entender lo que pasa en Catalunya y en España".

Así, Iglesias recupera este párrafo de Costa, conocido por ser uno de los referentes de la regeneración, decía: "Cerremos con tres llaves el sepulcro del Cid y acudamos a las necesidades del día. Los nombres pomposos de Numancia, Sagunto no compensan la servidumbre y el hambre con que nos han afligido los gobernantes con que se disponen a seguir afligiéndonos sus mesnaderos y discípulos. [...] No hay Parlamento ni partidos; sólo hay oligarquías".

"Si Joaquín Costa tuiteara hoy esto", bromeó Iglesias, "acabaría en la Audiencia Nacional".

En ese apelar a referentes del siglo XIX, Iglesias ha encontrado en Benito Pérez Galdós alusiones a la casta, término utilizado por Podemos en sus orígenes, ahora reemplazado por "trama": "Los políticos se constituirán en casta, dividiéndose, hipócritas, en dos bandos igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático. No harán nada fecundo; no crearán una Nación; no remediarán la esterilidad de las estepas castellanas y extremeñas; no suavizarán el malestar de las clases proletarias. Fomentarán la artillería antes que las escuelas, las pompas regias antes que las vías comerciales y los menesteres de la grande y pequeña industria".

El secretario general de Podemos pretende evidenciar que han sido "arrebatados con inteligencia unos mitos patrióticos por quienes tienen poco que ver con expresiones de transformación, democracia y la construcción de un Estado plurinacional: han sido secuestrados por las élites oligárquicas, desde Esperanza Aguirre hasta Don Pelayo".

"Todas esas historias", afirma Iglesias, "hablan de lo que significa el siglo XX, y permiten imaginar un presente distinto, en el que nos dejen de tomar el pelo con el pasado. Viajar al siglo XIX sirve para saber lo que no hay que repetir, para entender que los que se llaman liberales conservadores se han quedado en el siglo XIX, para imaginar un siglo XXI más democrático y mejor".