El ministro de Justicia, en el congreso del PP: "Pedro Antonio, ¿dónde estás? Nos acercamos un momento"

Rafael Catalá se reunió con el presidente de Murcia antes de que se conociese la decisión de la Audiencia Nacional de investigarlo por corrupción. El 12 de febrero, durante el Congreso Nacional del Partido Popular, el ministro de Justicia mantuvo un encuentro con Pedro Antonio Sánchez, justo un día antes de que se diera a conocer a las partes el auto del juez Velasco que le atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en relación con el caso Púnica.

Según el Gobierno, el encuentro fue casual. Sin embargo, en estas imágenes recogidas por La Sexta se puede ver cómo Catalá buscó activamente durante el congreso a alguien llamado Pedro Antonio. Después de pedir a quienes le acompañan "Mirad si le veis por ahí", se le oye decir por teléfono: "Pedro Antonio, ¿dónde estás? ¿Aquí? Nos acercamos un momento".

En los días siguientes, Sánchez reveló detalles del caso que no debía conocer. A media mañana del lunes se notificó el auto de Velasco a las partes y la Fiscalía General del Estado emitió un decreto dando instrucciones para que Pedro Antonio Sánchez no fuera acusado de corrupción en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. El martes, Sánchez dijo que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse, un dato que no es público y que únicamente aparece en el decreto del responsable del organismo, José Manuel Maza.