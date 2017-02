Juventudes Socialistas, contra Pedro Sánchez por insinuar que es una plataforma de colocación

No, Pedro, no. Es la etiqueta que emula el "no es no" de Pedro Sánchez en una campaña que han lanzado miembros de las Juventudes Socialistas contra el exsecretario general por tratar a la organización juvenil del PSOE como una agencia de colocación.

El documento que presentó Sánchez este lunes en Madrid defiende que hay que acabar con los "clientelismos y con las profesionalizaciones políticas de largo recorrido". En ese apartado se refiere a las Juventudes Socialistas a las que el precandidato a la secretaría general quiere convertir en una "escuela de buenas prácticas políticas e ideológicas". El texto hace referencia a que la organización juvenil es una "simple plataforma de lanzamiento de carreras políticas personales".

La alusión ha provocado un gran malestar en Juventudes Socialistas. Algunos de sus miembros han lanzado la campaña #NoPedroNo este viernes, aunque la dirección se desvinculade la decisión.

El vídeo que acompaña algunos de los tuits denuncia las intromisiones de Ferraz en la organización, así como la marginación que consideran tuvieron durante el mandato de Sánchez, que dejó a los jóvenes fuera del Comité Electoral que preparó la campaña del 26J, como publicó eldiario.es.

JSE no somos "plataformas d carreras políticas personales", tmp "figurantes en gradas q qdan bien a tiro de cámara". Decepcionada #NoPedroNo pic.twitter.com/4SaB04vIN7 — Elisa Abril Cerecero (@elisaAbril17) 24 de febrero de 2017

#NoPedroNo, tú no puedes renovar cargos en las Juventudes a tu antojo. Por más que te pese, somos una organización independiente del PSOE. pic.twitter.com/mZ4zxrJSbE — Manel Ballester (@ManelBallester) 24 de febrero de 2017

#NoPedroNo he sido militante durante más de diez años y las @JSE_ORG nunca fueron otra cosa que una escuela de socialismo . No plat personal pic.twitter.com/W4Lbm1quv3 — miguel serrano (@mikiserrano) 24 de febrero de 2017

Otro de los motivos que ha precipitado la campaña ha sido el enfado entre los militantes de Juventudes Socialistas por la invitación al acto de Sánchez en Melilla –al no pudo llegar por una tormenta que provocó la cancelación del vuelo– a una organización juvenil de otro partido. La Plataforma Viajamos con Pedro asegura que invitó formalmente tanto al PSOE como las Juventudes Socialistas y que después hizo extensiva la invitación a "toda la ciudadanía". La portavoz de la plataforma sostiene que ese emplazamiento no se dirigió a ninguna organización de otro partido en concreto.