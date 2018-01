Maillo ve a Crespo y 'El Bigotes' en una estrategia de defensa y dice que el PP ya asumió su responsabilidad

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este viernes que el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', están siguiendo una "estrategia de defensa" en el 'caso Gürtel' y ha añadido que el PP ya "asumió su responsabilidad" y acometió una "renovación" en su organización en esa comunidad. Además, ha dejado claro que son un partido "descentralizado" y lo que está sucediendo no tiene que ver con la dirección nacional del PP.

Crespo y 'El Bigote podrían confesar hoy ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia "datos relevantes" sobre la financiación ilegal del PP valenciano liderado por Francisco Camps buscando una rebaja de su pena. Las defensas de estos dos responsables de la trama Gürtel se reunieron este jueves con la Fiscalía Anticorrupción para tratar este cambio de estrategia, si bien el encuentro concluyó sin ningún pacto, ya que el Ministerio Público prefiere esperar a escuchar sus declaraciones antes de decidir si disminuyen los años de prisión que piden para ellos, según fuentes jurídicas.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Maillo ha reconocido que "no conoce de nada" a Pablo Crespo ni a Álvaro Pérez, a los que solo ha visto por televisión. "A qué se dedicaban lo tendrá que decir un juez y luego cada uno tiene sus estrategias de defensa. Yo lo que quiero es que haya justicia", ha manifestado. "EL QUE LA HACE, QUE LA PAGUE"

El 'número tres' del PP ha lamentado que se estén conociendo casos de corrupción "tan fuertes" y ha citado los ERE en Andalucía o el "problema bastante serio" sobre presuntas comisiones que tiene el PNV en Álava, algo que produce "mucho desasosiego en la sociedad" y "mucha pena y dolor". "Sentimos que esto esté pasando porque creo que la sociedad no se lo merece y es importante que la Justicia actúe, y que el que la hace, la pague, se llame como se llame", ha enfatizado.

Eso sí, Maillo ha indicado que el PP de la Comunidad Valenciana ha realizado "ya" hace un tiempo un "esfuerzo de renovación", si bien ha admitido que una vez que haya una sentencia verán si pueden tomar alguna decisión. A su juicio, esas explicaciones las deberían ofrecer en todo caso aquellas personas que estaban entonces en la dirección del partido en esa región y "no la actual dirección".

Al ser preguntado por las declaraciones de empresarios confesando que se emitían facturas falsas para justificar servicios para el PP, ha dicho que primero hay que "demostrar que todo eso es cierto y que lo que dicen es verdad". "Me está preguntado por cosas que como es lógico, si fueran ciertas, no son detectables porque no son conocidas", ha apostillado.

Después de que el PP en el caso Palau y las presuntas irregularidades que han afectado a Convergencia haya apuntado directamente al que fuera presidente del partido, Artur Mas, y si ahora van a aplicar el mismo criterio en Gürtel, Maillo ha insistido en que "las personas que ahora están en el banquillo" --como Ricardo Costa-- y "la que dirigía el PP en la Comunidad Valenciana", en alusión a Francisco Camps, "ya no está en los órganos del partido".

"Por tanto, esa responsabilidad en términos de gestión del día a día en el partido se ha asumido, no sé si se ha asumido voluntariamente o ha sido forzada, pero en todo caso ya no están. Es una evidencia. Por supuesto, si hay una sentencia, tendrán que asumir esas responsabilidades", ha afirmado.

El coordinador general del PP ha reiterado que "lo que está sucediendo al PP de la Comunidad Valenciana afecta al PP de la Comunidad Valenciana" porque es un partido con un nivel importante de "descentralización". Así, ha añadido que las campañas electorales autonómicas las gestiona el partido en la comunidad.