Maroto minimiza la subida de Cs en las encuesta porque "no suelen acertar" pero el PP tiene que tomar nota y reaccionar

Así se ha pronunciado Maroto, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por ese ascenso del partido de Albert Rivera en los sondeos tras su victoria en las elecciones catalanas. Algunas incluso recogen un 'sorpasso' del partido naranja al Partido Popular si se celebraran ahora las generales.

Maroto ha señalado que ante esas encuestas no hay ni que "caer en el derrotismo" y considerar que esto es el "final del mundo" por lo que hay que irse "a casa porque no hay futuro"; ni optar por un "optimismo absoluto" afirmando que "no pasa nada".

En este sentido, ha recordado que hay encuestas en las últimas generales en las que Cs aparecía como primera fuerza y luego quedó en cuarta posición. Es más, ha dicho que se decía que el partido naranja era "muy importante" y "sacó cero diputados en Galicia y cero diputados en el País Vasco".

LOS SONDEOS SE EQUIVOCARON CON TRUMP O CON EL BREXIT

Aunque las encuestas recogen el "sentimiento de mucha gente", ha subrayado que "desgraciadamente no suelen acertar". De hecho, ha dicho que eso no sucede solo en España porque también en otros países dijeron que "no iba a ganar Trump, que no iba a haber Brexit y que en Colombia iba a ganar el referéndum de las FARC en Colombia".

"No significa que haya que mirar para otro lado y no pasa nada. Por supuesto que pasa. Hay movimientos en la política española y el PP tiene que ser humilde, hacer autocrítica y tomar muy buena nota para reaccionar", ha manifestado.

En este punto, Maroto ha señalado que la principal preocupación de los españoles "sigue siendo el paro y la situación económica" y ha añadido que el PP se "asocia" a la gestión económica, algo de lo que los españoles tienen buena opinión.

Por eso, ha defendido que el PP apueste por el empleo y el crecimiento económico en su discurso, pero ha reconocido que es "insuficiente". "Además de acertar en lo económico, hay que ser mucho más emocional, atractivo e interesante y renovar y potenciar la oferta programática. Y eso es lo que vamos a hacer de forma conjunta, sin caer en el alarmismo de las encuestas y tampoco hacer como las avestruces, no mirando la realidad", ha aseverado.

RAJOY DESPACHÓ CON CARGOS DEL PP EN PRIVADO

Además, el responsable de Política Social y Sectorial del PP ha restado trascendencia al hecho de que ningún cargo del PP tomara la palabra tras el discurso de Mariano Rajoy ante la Junta Directiva Nacional del partido.

En este sentido, ha asegurado que existe la posibilidad de trasladar opiniones "de forma personal" y Rajoy estuvo este lunes "trabajando y despachando con muchas de las personas que había allí, que pudieron hablar con él antes o después" de esa reunión.