La Mesa del Congreso debate la oportunidad de que la mitad de sus miembros viajen al exterior la semana posterior al 1-O

Miembros de la Mesa del Congreso han mantenido este martes un encuentro informal para debatir sobre cuántos de sus componentes deben viajar fuera de España la próxima semana, es decir, los días posteriores al 1 de octubre, fecha para la que la Generalitat catalana ha convocado el referéndum independentista.

La próxima semana, al ser primera de mes, no hay convocado Pleno en el Congreso y están programados dos viajes internacionales con participación de buena parte de los nueve miembros del órgano de gobierno de la Cámara, del que sólo forman parte PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. Según indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara, trata de dos desplazamientos a Latinoamérica, uno a Colombia y otro a Uruguay, para participar en sendos foros a los que acudirán parlamentarios de varios países.

Por parte española, no sólo está prevista la presencia de los miembros de la Mesa del Congreso, sino que también prevén viajar las presidentas de las comisiones de Asuntos Exteriores, Pilar Rojo, y de Cooperación, Elena Bastidas, ambas del PP.

De hecho, el seminario que tendrá lugar en la localidad colombiana de Cartagena de Indias ha sido organizado por la Comisión de Exteriores, y los diputados que finalmente se desplacen allí saldrán de España el mismo domingo 1 de octubre.

CIUDADANOS PLANTEA DUDAS

Aunque inicialmente ya estaba cerrado el número de integrantes de la Mesa que formarían parte de cada delegación, la convocatoria del referéndum independentista catalán para el próximo domingo ha llevado al vicepresidente primero de la Mesa, Nacho Prendes, de Ciudadanos, a plantear el debate sobre la oportunidad de que medio órgano de gobierno esté fuera de España precisamente esa semana, sobre todo ante la eventualidad de que la Mesa tenga que tomar alguna decisión de urgencia.

Sin embargo, PP, PSOE y Unidos Podemos no ven necesario alterar la actividad internacional ya prevista ni replantearse ningún desplazamiento. Eso sí, las fuentes consultas han recalcado que cada miembro de la Mesa podrá decidir individualmente si viaja o no y, que, en caso de tener que tomar alguna decisión siempre cabría la posibilidad de regresar a Madrid o de reunirse por medios telemáticos.

Este debate se ha producido en ausencia de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que ha acudido este martes a la toma de posesión del presidente de Angola en representación de España. Este compromiso internacional de Pastor provocó que la Mesa del Congreso se reuniera el pasado jueves en lugar de este martes, como habría sido lo habitual.

Pastor será una de las que no viajará la próxima semana, en la que no está prevista reunión del órgano de gobierno, con lo que se cumplirían dos semanas consecutivas sin reunión del órgano de gobierno de la Cámara. En principio, la Mesa no tiene en agenda volver a reunirse hasta el 10 de octubre.