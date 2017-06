Miles de indios salen a las calles para pedir el fin de los linchamientos

Miles de activistas, escritores, políticos opositores de distinto signo y ciudadanos de a pie se manifestaron hoy en varios puntos de la India para protestar por el linchamiento de un menor musulmán la semana pasada, el último en una oleada de asesinatos ocurridos en las últimas semanas.

Bajo el lema "No en mi nombre", los asistentes mostraron su repulsa a una tendencia que en los últimos días se ha cobrado las vidas de un joven de 15 años por un asiento en un tren hacia Mathura (norte), un policía destacado en una mezquita en Cachemira (norte) o dos musulmanes acusados de robar vacas en Assam (noreste).

Las marchas nacieron espontáneamente de un mensaje escrito en Facebook por la cineasta Saba Dewan, quien horas antes de la convocatoria se confesaba sorprendida de cómo la población se "apropió" del movimiento y comenzó a organizar protestas en más de una decena de ciudades.

"Esta es la gente de la India diciendo en una sola voz que el sistema de violencia que se está desencadenando contra los intocables, minorías y otros grupos desfavorecidos 'No es en mi nombre'", defendió Dewan en la red social.

En la protesta de Nueva Delhi, las pancartas se entremezclaron con actuaciones musicales, recitales de poesía y discursos de la familia de la última víctima de los linchamientos, el adolescente musulmán asesinado en un tren días antes de la celebración de Eid-ul-Fitr, festividad del fin del Ramadán.

El número dos del Gobierno capitalino, Manish Sisodia, del Partido del Hombre Común (AAP), o el portavoz del también opositor Partido del Congreso, Randeep Surjewala, son algunos de los que salieron a protestar al manifestódromo Jantar Mantar de la ciudad.

"No a los linchamientos y desde luego 'no en mi nombre'. Lo condeno y pido a otros ciudadanos que lo denuncien, esta no es la nación que imaginábamos", manifestó en su cuenta de Twitter el parlamentario del Congreso, T.S. Singh Deo.

La causa amasó mensajes de apoyo de polos políticos opuestos como el Partido Comunista de la India (Marxista), además de artistas y otras personalidades.

"Tres cuartos de los desacuerdos en el mundo desaparecerán si nos ponemos en el lugar de nuestros adversarios y entendemos su punto de vista", concluyó en Twitter el historiador Ramachandra Guha, al parafrasear al mahatma Gandhi antes de tomar parte en la marcha de Bangalore (sur).