El PNV aparca los Presupuestos, preocupado por "la gravedad de la situación" en Cataluña y pide diálogo

En declaraciones en el Congreso, Esteban ha subrayado que la operación judicial contra el referéndum del 1 de octubre, con detenciones y registros, "no es de recibo ni el mejor camino para arreglar las cosas" y ha pedido diálogo, como le ha reclamado directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno de hoy la Cámara Baja.

El portavoz ha asegurado que el PNV está pendiente de la actuación de las fuerzas políticas catalanas, especialmente el PDeCAT --"nuestro referente allí"--, y no ha respondido a las llamadas a la movilización desde Sortu. "Parece ahora el gran defensor de la democracia y los referéndums, cuando con el apoyo a la violencia ha estado impidiendo este tipo de soluciones incluso para su propio país, Euskadi, durante años", ha agregado.

PARA LOS PRESUPUESTOS, "NI UN SEGUNDO"

Aitor Esteban ha insistido en que "la gravedad de la situación" en Cataluña centra la actividad política y que el PNV no está dedicando "ni un segundo" a asuntos como los Presupuestos del Estado, que aprobará el Consejo de Ministros el viernes. Los nacionalistas vascos apoyaron las cuentas de 2017 y el Gobierno cuenta con negociar con ellos también las de 2018.

El portavoz avisó la semana pasada al Ejecutivo de que su reacción al problema catalán podía alejar el acuerdo presupuestario con el PNV. Hoy, preguntado al respecto, Aitor Esteban ha asegurado que el asunto está aparcado y que el Gobierno tampoco se ha dirigido a ellos porque sabe que en este momento no les "preocupa" este asunto.

"Veo que a ustedes les preocupa más el Presupuesto que el follón institucional y la crisis que no es sólo en Cataluña, es en todo el Estado. Esto es mucho más grave y el Presupuesto no me preocupa un segundo", ha agregado el dirigente vasco.