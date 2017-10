El PP elogia la postura de Sánchez y recalca que "no está perdiendo capacidad de hacer oposición"

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Maroto ha subrayado que "es muy positivo" el apoyo del PSOE al Ejecutivo central. "Pedro Sánchez no está perdiendo capacidad de oposición al PP y está ganando capacidad de Estado", ha incidido, destacando la "capacidad de diálogo" y "la unidad de respuesta" ante el desafío secesionista.

Y ha recordado que "las mayores crisis" en España se han resuelto con "unidad política" al mismo tiempo que ha apuntado que, a pesar "de las diferencias" entre el PP y el PSOE, existen asuntos como la unidad de España que es "terreno de juego común".

"GENEROSIDAD" DE RAJOY

El dirigente 'popular' cree que Rajoy ha demostrado "generosidad" por pactar con Sánchez la apertura de los trabajos para una reforma constitucional y "ha sido capaz de dar una respuesta contundente, prudente y dialogada".

Maroto cree que abordar esa reforma de la Carta Magna "no va a cambiar" la postura de muchos independentistas que quieren "su propia Constitución y una frontera con Aragón". De hecho, ha reprochado a dirigentes de ERC y de la CUP que pidan diálogo y que, al ofrecérselo, se nieguen a dialogar.

Y ha hecho un llamamiento a "la moderación" que, a su juicio, es "la única respuesta" a los problemas sociales, mientras que los extremismos han causado "las peores desgracias" en Europa.

Asimismo, ha dicho esperar que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le diga al Gobierno que no ha declarado la independencia de Cataluña, después de que Rajoy le haya requerido una aclaración sobre si la ha proclamado o no. Maroto ha afirmado que, en el caso de que el líder del Ejecutivo catalán diga que no la ha declarado, "tendrá que rendir cuentas" ante los catalanes que están a favor de la secesión.