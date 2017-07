El PP elogia la "valentía" y la "sinceridad" del tesorero de Alianza Popular: Ha "desmontado mentiras"

También le ha agradecido la defensa que ha hecho de la figura del fundador de ambos partidos, Manuel Fraga, a quien Sanchís ayudó a montar Alianza Popular, entre otras cosas, buscando financiación entre sus "amigos", entre los que había empresarios a los que él ha preferido referirse como "donantes".

Molinero ha tomado la palabra después de que los grupos de la oposición hubieran interrogado al compareciente. "Yo le voy a cansar muy poquito, pero quiero reconocerle su valentía por las respuestas que ha dado", ha dicho, antes de incidir en que había sido incluso "demasiado valiente" por haber entrado en campos "verdaderamente peligrosos".

EL PP DEFIENDE SU INOCENCIA

"Esa valentía le viene impuesta por la inocencia de la que goza", ha dicho, antes de avisar a Sanchís, --para quien el fiscal pide ocho años de cárcel por el 'caso Gürtel'-- de que sus palabras iban se iban a "malintepretar". "Esto no es un tribunal imparcial, aquí, digamos lo que digamos, el PP va a salir condenado y usted le quieren usar como instrumento de esta condena", ha afirmado.

Además, el portavoz del Grupo Popular ha agradecido a Sanchís la encendida defensa que ha hecho de Fraga: "No todo el mundo tiene esos valores de defender a sus amigos", ha apuntado.

El extesorero de Alianza Popular le ha contestado que ante de comparecer en el Congreso había sopesado con sus abogados y su entorno si debía o no acudir y si era pertinente o no que contestara a sus preguntas.

"ESTOY JODIDO POR TODOS LADOS"

"Me han llamado; si vengo y contesto me ponen a parir y si no, también, estoy jodido por todos los lados y, entre dos males, elijo el menos malo", ha dicho, justificando su decisión de contestar a los comisionados para "colaborar" con la comisión y para demostrar su "respeto" a una Cámara de la que fue miembro dos legislaturas. "No tengo nada que temer ni que ocultar", ha remachado.

Molinero le ha preguntado si cuando el Congreso le citó, le indicó, en concreto, sobre qué tenía que dar explicaciones. Sanchís ha contestado que no le concretaron nada, lo que ha servido al portavoz del PP para incidir en que la comisión carece de un objetivo claro, como ha venido criticando su partido.

"No hay objeto, esto es una farsa, como demuestra que hemos estado ocho minutos hablando de limones --Sanchís exporta limones de Argentina--", ha dicho con ironía, antes de que acusar de nuevo a los grupos "torquemada" de la oposición de montar un "auto de fe" contra el PP.