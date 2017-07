El PSOE enmarca en la "propaganda política" los preparativos de la "delirante" ley de desconexión catalana

En rueda de prensa en Ferraz al término de la reunión de la Ejecutiva Federal permanente, el secretario de Organización, José Luis Abalos, ha advertido de que esa norma no pasaría "una prueba de legalidad" y ha recordado que cualquier propuesta que se haga para intentar solucionar la crisis catalana "debe plantearse dentro de los límites de la ley". Eso sí, ha reiterado que los socialistas nunca compartirán "posiciones soberanistas de ningún territorio que excluyan la soberanía del conjunto del pueblo español".

En cualquier caso, Abalos ha reconocido tener la impresión de que todos los movimientos de la Generalitat para demostrar que prepara una eventual independencia de Cataluña no persiguen otro objetivo que ganar terreno y ventaja en las próximas elecciones autonómicas.

En su opinión, el propósito de lograr la independencia se ha vuelto cada vez más un objetivo "electoral" porque "no hay pasos decisivos desde el punto de vista resolutivo". Ha acusado además a la Generalitat de "no tener el valor de asumir los riesgos" y por eso intenta trasladar al Parlament la responsabilidad de declarar la ruptura con España. "Todo son anuncios, proclamas, que no pasan del ámbito propagandístico", ha incidido.

El presidente extremeño y del Consejo de Política Federal del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha recordado que la Constitución española establece sus propios procedimientos para ser reformada. Pero ha avisado de que lo que no se puede hacer es buscarse "un Estado de derecho propio" cuando tienes la constancia de que por la vía legal existente no vas a conseguir tus objetivos.

Dicho esto, ha reconocido que Cataluña es la única Comunidad Autónoma que no tiene el Estatuto que quería, puesto que una vez que lo votó en referéndum, el Tribunal Constitucional lo rebajó, a instancias del PP, que interpuso un recurso.

Por eso ha defendido que "hay que salir al encuentro" de una parte del pueblo catalán desde el diálogo, dentro de la ley, porque "con portazos no se arregla el problema".