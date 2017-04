Patxi López defiende un modelo "de unidad y de izquierda" para el PSOE

El precandidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha presentado hoy en Algeciras (Cádiz) las bases de su propuesta para las primarias de esta formación, un proyecto que ha definido como "de unidad y de izquierda".

En su comparecencia ante los medios en la sede del partido en Algeciras, López ha manifestado que pretende, sobre todo, "unir al partido" y "dejar atrás el tiempo del enfrentamiento y la fractura".

"Si seguimos enfrentándonos entre nosotros en vez de confrontar con la derecha, da igual quién gane las primarias porque perderemos absolutamente todos", ha dicho y ha considerado que la unidad "no es una opción, sino una obligación".

Para López, "lo fundamental no es quién gane las primarias, sino qué vamos a hacer al día siguiente por integrar todas las opciones" y "sumar en una misma dirección todas las sensibilidades que han existido siempre en este partido".

"Desde el minuto uno mantengo que el día 21 de mayo habrá una papeleta que ponga Patxi López, porque en el dorso de la misma pondrá unidad e izquierda", ha enfatizado.

Sobre el proceso de primarias considera que debe usarse "no para descalificar a los otros, sino para debatir" y "convertir al PSOE de nuevo en un partido ganador".

López ve la necesidad de un proyecto político de "la izquierda exigente, nítida, clara y sin complejos", para dejar de "pasar el día mirando a derecha o izquierda, como si no supiéramos cuál es nuestro sitio".

Por ello, considera que el objetivo del PSOE "no es ser atemperador de la derecha ni buscar alianzas ciegas con una izquierda irreal". Eso, apunta, "solo se conseguirá recuperando el poder político para gobernar y poner la economía al servicio de la sociedad y no al revés, como ocurre hasta ahora".

Ha defendido las primarias como "un magnífico instrumento democrático", aunque no si se usan para "clasificar a los militantes en buenos y malos, de izquierda o derecha. Eso hace daño".

"Si se usan para debatir propuestas de modelos de partido, estoy convencido de que serán buenas", ha subrayado, al tiempo que anima a "elevarnos del barro en el que estamos".

En ese sentido ha manifestado que no le gusta que Pedro Sánchez diga que "él representa el proyecto de izquierda del siglo XXI. ¿Qué pasa, que los demás no lo somos? No sé quién le ha dado esa categoría de repartidor de proyectos".

En cuanto a las críticas por pactar con el PP cuando gobernaba en el País Vasco, ha explicado que lo hizo "para dejar atrás el tiempo de la confrontación del lehendakari Ibarretxe, parecido al que se vive hoy en Catalunya" y "para usar todos los mecanismos de un Estado de derecho para combatir el terrorismo".

"Aquello cambió la historia y pasamos de vivir bajo la amenaza permanente y la confrontación a vivir en paz. El pacto se rompió cuando comenzó a gobernar Rajoy y pretendían que yo aplicase sus recortes en el País Vasco, algo a lo que me negué", alega.

En cuanto a que Podemos vinculase, en el denominado "tramabús", a Felipe González con los escándalos de corrupción del PP, ha respondido que, "cuando uno hace de la política un 'show' permanente, al final no se le tomará en serio".

López ha reiterado que defenderá "un millón de veces antes a Felipe González, que consolidó la democracia y nos metió en Europa, que a Pablo Iglesias, que aún no ha hecho nada por este país".